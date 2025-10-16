Investigan teorías de “montaje” en magnicidio de Miguel Uribe: decían “que eran balas de goma”

Más de 100 publicaciones en redes sociales que sugieren que el atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se trató de un “montaje” están en la mira de la Fiscalía General de la Nación.

El abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, denunció estos hechos, lo que llevó a la apertura de una noticia criminal por el delito de calumnia.

En entrevista con Caracol Radio, el abogado Mosquera explicó que “inclusive se llegaban a recrear con videos el momento del atentado, pero restando la importancia, diciendo que no era cierto, que eran balas de goma“.

“Encontramos que no hay coincidencias, sino un plan muy elaborado de tratar de desviar la atención respecto al atentado. Creemos que esto pudo haber sido difundido incluso por los autores determinadores de este magnicidio”.

Mosquera añadió que se están evaluando teorías “súper elaboradas” que restaban importancia al atentado, difundidas poco después del crimen. “Es muy extraño que media hora después del atentado, ya se estén difundiendo ese tipo de teorías en redes sociales”, señaló.

El apoderado de la familia del joven político del Centro Democrático espera que pronto se produzcan nuevas capturas, no solo de autores materiales, sino también de financiadores.

“Como representante de víctimas, espero que se dé con los determinadores, con los instigadores, con los que organizaron todo este plan criminal para cegar la vida de Miguel Uribe Turbay”, concluyó.