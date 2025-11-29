Wilmar Roldán explicó su “pelea” con Cristiano Ronaldo en Arabia: insólita razón por la que explotó. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan

Wilmar Roldán habló Deportes Caracol Sábado sobre “Silbato de Oro’, libro autobiográfico en el que narra detalles de su exitosa carrera en el arbitraje y cuenta historias de vida que podrían ayudar a las nuevas generaciones de árbitros.

En medio de la charla, el antioqueño recordó la vez en que, supuestamente, peleó con Cristiano Ronaldo, durante un clásico de Arabia Saudí entre Al-Nassr y Al-Hilal. Pues bien, Roldán reconoció que el enojo del astro portugués se produjo por culpa del VAR.

Wilmar Roldán explicó su “pelea” con Cristiano Ronaldo en Arabia

“El año pasado pité el derbi de Arabia Saudita y Cristiano se enoja, pero no fue conmigo, sino porque le anularon un gol por tener el hombro un milímetro adelantado“, comenzó narrando Wilmar Roldán.

Y entró en detalle con las quejas del histórico goleador: “Él decía que estaba habilitado, pero le dije que tenían el VAR semiautomático y así estuviera adelantado un milímetro, tocaba anularlo. Entonces, se puso tensa la situación porque decía que era increíble que se le anulara un gol por eso”.

Cristiano Ronaldo le reclama con dureza a Wilmar Roldán. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Yasser Bakhsh Ampliar

Claro está que esa no fue la única gresca entre futbolista y juez central, pues, sobre el cierre del partido, Cristiano pidió una pena máxima por infracción del arquero Bono, pero Roldán no sancionó nada. Frente a esto, el luso le hizo gestos de dinero al antioqueño, acusándolo así de “estar comprado”.

Finalmente, Al-Nassr terminó siendo goleado 3-0 por Al-Hilal, gracias al doblete de Mitrovic y el tanto final de Milinkovic-Savic.

Roldán afirma que se “desnaturalizó” el VAR

Por otro lado, Wilmar Roldán criticó severamente al VAR, no porque sea una herramienta que no ayude, sino porque, en su opinión, fue “desnaturalizada” y ahora se emplea en cualquier tipo de acción.

“Hoy estamos viendo un arbitraje VAR-dependiente, pero no solo es en el país, sino que es a nivel mundial porque se desnaturalizó la herramienta. El protocolo del VAR habla de error claro, obvio y manifiesto, que es algo que para todo mundo es o no es... Desafortunadamente, hoy vemos goles anulados por situaciones en las que sin VAR nadie reclama falta”, sentenció el juez.

A pesar de lo anterior, sí reconoció que “no fue fácil” adaptarse a esta nueva herramienta, teniendo en cuenta que “sabíamos tomar decisiones fuertes en una cancha y esa era la última palabra”. Y aunque poco a poco se ha logrado adaptar, confirmó a su vez que está en “desacuerdo” con que se implemente el VAR en cosas “mínimas”, como lo es anular un gol por milímetros o incluso centímetros.

