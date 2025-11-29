Trump sube la tensión: advirtió que el espacio aéreo de Venezuela está totalmente cerrado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las aerolíneas deberán tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El llamado se lo hizo a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, advirtiendo que ninguna aeronave debe operar en la zona, reforzando el cerco aéreo en medio de la creciente tensión con el régimen de Maduro.

Un mensaje, que se produce luego de una conversación telefónica que informó el diario The New York Times, entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque es una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado, ni negado oficialmente.

Y una advertencia que se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe y la fuerte tensión entre los dos países.