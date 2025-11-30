Así le fue a Sebastián Montoya en el Gran Premio de Qatar por la Fórmula 2: destacada actuación. (Photo by James Sutton - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) / James Sutton - Formula 1

Sebastián Montoya cumplió con una destacada actuación este domingo 30 de noviembre, durante la carrera principal del Gran Premio de Qatar en la Fórmula 2.

El piloto colombiano terminó en la quinta casilla de la clasificación, transcurridas 32 vueltas del circuito de Lusail. Con lo anterior, terminó de la mejor manera su actividad del fin de semana, recordando que fue sexto en la prueba clasificatoria y cuarto en la carrera del esprint.

Con lo anterior, Montoya se posiciona en la décima ubicación de la clasificación mundial de pilotos con 91 puntos sumados. La tabla es liderada por el italiano Leonardo Fornaroli, que se consagró campeón con una jornada de antelación, al acumular 211 unidades y hacerse inalcanzable para Jak Crawford y Richard Verschoor, ambos con 170.

Clasificación del Gran Premio de Qatar

Pos. Piloto Tiempo 1. Victor Martins 55:18.455 2. Leonardo Fornaroli 55:19.720 3. Alex Dunne 55:25.894 4. Arvid Lindblad 55:27.158 5. Sebastián Montoya 55:28.560

¿Cuándo vuelve a correr Sebastián Montoya?

La última salida de la temporada 2025 para Sebastián Montoya en la Fórmula 2 será entre el 5 y 7 de diciembre en el circuito Yas Island de los Emiratos Árabes.