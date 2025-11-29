Sebastián Montoya tuvo gran carrera sprint en el GP de Catar de la Fórmula 2

Volvió la Fórmula 2 luego de más de dos meses de parón. La clasificación para la carrera del GP de Catar, que tendrá lugar este domingo, se disputó el pasado viernes, mientras que la sprint tuvo lugar este sábado en el circuito de Lusail.

Montoya en la clasificación logró un tiempo de 1′36.741, 626 milésimas de segundo más que el ganador de la pole, el inglés Oliver Goethe, quien obtuvo 1′36.115. Así las cosas, el colombiano partirá en la sexta colocación en la carrera principal.

Así le fue a Montoya en la carrera sprint

El colombiano tuvo un buen desempeño y logró sobrepasar dos colocaciones para, en tras 19 vueltas, terminar en el puesto 19. El ganador fue el neerlandés Richard Verschoor, seguido por su compatriota Joshua Durksen y el que completó el podio fue el mexicano Rafael Villagómez.

El haber quedado en la cuarta posición le permitió a Montoya sumar cinco puntos en la clasificación general, para así quedar con 81 puntos y ascender un puesto, llegando al noveno. El mundial de la categoría está siendo ganado, de manera parcial, por el italiano Leonardo Fornaroli con 191.

Fecha y hora de la carrera del GP de Catar de F2

La carrera se disputará este domingo 30 de noviembre desde las 7:00 a.m. (hora de Colombia).

Una vez concluya esta carrera, restará solo un gran premio para concluir la temporada. Este tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en Yas Island, Emiratos Árabes Unidos.