Colombia brilla en los Juegos Bolivarianos: vea acá la tabla de medallería

¡Colombia avanza con paso firme en los Juegos Bolivarianos 2025! De la mano de la gimnasia artística, la delegación nacional amplió su ventaja en la tabla de medallería y está muy cerca de alcanzar las 100 preseas doradas.

Y es que durante el noveno día de competencias, el país celebró de la mano de dos jóvenes estrellas: Dairo Zabala, un joven de 19 años que ganó en barra fija y paralela, y Juan Fernando Larrahondo, que se subió a lo más alto del podio en salto y suelo. Por otro lado, el quinto oro llegó en la prueba por equipos.

Las medallas de plata estuvieron a cargo de Andrés Felipe Martínez, en caballo con arzones, y el equipo femenino. Finalmente, los bronces llegaron por cuenta del mismo Martínez en barra fija, Sofía Marín en barras asimétricas y nuevamente Zabala en individual general.

En cuanto a otras disciplinas, los clavados también dejaron su cuota de éxito. En la prueba de trampolín tres metros, Daniela Zapata descrestó con un puntaje de 255.60; en trampolín de un metro, Miguel Tovar lideró con 324.15 unidades. Respecto al billar, Andrea Cardona y Huberney Cataño lograron el oro en sus respectivas ramas con la carambola a tres bandas, misma historia para el equipo mixto.

Colombia suma 189 medallas con 78 oros, 65 platas y 46 bronces, manteniéndose así en la primera posición del medallero de los Juegos Bolivarianos.

Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos