Revelaron aspectos clave para que James Rodríguez fiche por este equipo de México

James Rodríguez no continuará en el León de México. Su contrato no será renovado por decisión del equipo y el sonajero de posibles destinos cobra fuerza cada día, aunque todo parece indicar que buscará quedarse en la Liga MX.

Desde hace unas semanas, Pumas ha sido uno de los equipos con los que más se ha relacionado al volante colombiano. Vale la pena mencionar que este club es dirigido por Efraín Juárez, quien salió campeón de Copa y de Liga con Atlético Nacional.

Aspectos clave para la llegada de James Rodríguez a Pumas

El periodista de Fox Sports México, Rodrigo Tovar, revelo que sí hay un verdadero interés por parte del equipo de la universidad por vincular a James. Del mismo modo, comentó que hay dos aspectos clave para que se pueda concretar.

Uno de esos tiene que ver con la intermediación que podría hacer Keylor Navas, arquero del club, y antiguo compañero de James en el Real Madrid, para tratar de convencerlo del proyecto. Ambos jugaron 56 partidos en el equipo español.

James Rodríguez y Keylor Navas en un partido entre León y Pumas / Getty Images / Jam Media Ampliar

El segundo radica en que, en principio, al volante de la Selección Colombia le seduciría vivir en la capital, Ciudad de México. Si bien hay otros equipos de esta ciudad que lo podrían vincular, como Cruz Azul o América, estos no se han movido por el ‘10′.

James y unos meses cruciales

Lo cierto es que el futuro de James Rodríguez debería estar definido en las próximas semanas, teniendo en cuenta que lo ideal sería comenzar la pretemporada en los mismos tiempos que sus compañeros, esto con el ánimo de que se adapte de cara al campeonato Clausura 2026.

Para el capitán de la Selección Colombia será crucial llegar en un buen nivel al Mundial del próximo año, en el cual se espera lleve las riendas del equipo de Néstor Lorenzo.