Deiver Machado podría salir de Francia y llegar a un histórico de Italia: esto se sabe

La continuidad de Deiver Machado en el Lens de Francia es una incógnita. Al lateral zurdo se le vence el contrato a mediados de 2026, por lo que en visperas de la llegada del mercado de invierno en Europa, su nombre comienza a sonar como opción para llegar a otros equipos.

El periodista italiano, Rudy Galetti, dio a conocer que el jugador de 32 años tiene un equipo que lo pretende en la Serie A. Se trata del Genoa, equipo histórico de este país que ha ganado 9 títulos de primera división y, de hecho, es el cuarto que más ligas tiene.

“La combinación de experiencia, solidez defensiva y apoyo ofensivo en la banda de Machado lo convierte en un objetivo muy atractivo para el Genoa. Con el Mundial en mente y su situación contractual, las próximas semanas serán decisivas para determinar si el veterano defensa se marcha a Italia o se queda en el Lens hasta el verano”, se lee en la publicación hecha en la página web del periodista.

El aspecto clave que podría pesar en el posible fichaje

Galetti informa que uno de los aspectos más relevantes en la posible vinculación tiene que ver con la incorporación de Diego J. López a la dirección deportiva del equipo italiano. El español conoce bien a Machado, pues compartieron cuando tuvo paso por el Lens de Francia como jefe de scouting y luego como director deportivo.

Las conversaciones ya se habrían iniciado de manera preliminar entre los equipos. Lens está abierto a ofertas por el colombiano, aunque siguen contando con sus servicios para lo que resta de temporada.

Por su parte, Machado valora sus posibilidades, teniendo en cuenta que el Mundial está a la vuelta de la esquina y hace parte del radar de la Selección Colombia, por lo que un paso en falso le podría privar las opciones de ser tenido en cuenta en la lista definitiva. Vale la pena mencionar que Machado rechazó en el más reciente verano ofertas de Arabia Saudita, prefiriendo quedarse en Europa para jugar a un máximo nivel.

En la presente temporada, Machado apenas ha podido jugar 4 partidos y no ha tenido contribuciones de gol. Las lesiones le han pasado factura y, de hecho, se encuentra recuperándose de una molestia muscular, a la espera de su regreso en dos semanas.