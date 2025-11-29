OFICIAL | Miguel Ángel Borja sale de River Plate: Dejó un registro histórico para Colombia

Fin a la etapa de Miguel Borja en River Plate. Luego de poco más de tres años en la institución, el colombiano dijo adiós a uno de los equipos más grandes del continente. Al delantero de 32 años se le vencía el contrato el 31 de diciembre y este no fue renovado por decisión del entrenador, Marcelo Gallardo, y directivas.

La información, que ya se conocía desde las últimas horas, se hizo oficial en horas de la noche de este viernes 28 de noviembre. El nombre de Borja entró en los que no serían renovados en la institución, en búsqueda de un recambio para el próximo año en varias posiciones, tras un 2025 para el olvido.

Miguel Borja dejó un gran registro en River Plate

Borja llegó en julio de 2022 y tuvo un paso irregular por River Plate, pues si bien tuvo su mejor desempeño bajo el mando de Martín Demichelis, no pudo destacar con Marcelo Gallardo. Con el Muñeco, en 88 partidos, hizo 22 goles, mientras que con Demichelis, en 70 encuentros, marcó 39 anotaciones.

Pero el paso de Borja quedará marcado por haberse convertido en uno de los máximos goleadores colombianos en la historia de la institución. De hecho, quedó igualado en el primer lugar con Juan Pablo Ángel, ambos con 62, aunque Ángel lo hizo en menos cantidad de partidos (132) y Borja en 155.

A nivel de títulos, Borja ganó la Liga de Argentina, la Supercopa Argentina, el Trofeo de Campeones de Argentina. A nivel individual, fue el máximo goleador de la Copa de la Liga 2024.