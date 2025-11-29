Famisanar anunció nuevas mediadas para fortalecer la red de atención y entrega de medicamentos

Una de las medidas que plantearon es la implementación de visitas con “cliente incógnito” en farmacias y agentes farmacéuticos. El objetivo de esta medida es identificar fallas en tiempos de entrega, disponibilidad de medicamentos y atención al usuario, especialmente en regiones como Huila, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

Así mismo anunciaron que la Regional Norte, la cual incluye Atlántico, Bolívar, Cesar, Santander y Magdalena, avanza en la actualización de contratos, servicios y tarifas con las IPS. Con el fin de ampliar la cobertura en estos departamentos y optimizar la prestación del servicio.

Impulso a la atención primaria en salud

Desde Famisanar destacaron que buscan fortalecer la atención primaria a través de:

• Implementación de equipos especializados en Huila.

• La articulación con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales públicos de Ibagué.

Estas acciones buscan ampliar el portafolio de servicios y aumentar la capacidad de respuesta en territorios prioritarios.

Así mismo, para las regiones como Boyacá, Cundinamarca y Meta concentrarán esfuerzos en la expansión de prestadores en áreas rurales para reducir las barreras derivadas de las distancias geográficas.

“Uno de los objetivos centrales es cerrar la brecha en el acceso a los servicios de salud, garantizando una atención más oportuna y disminuyendo las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) mediante la mejora real de las condiciones de acceso en todas las regiones del país”, el Agente Interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo

Piden más recursos para salvar a los hospitales públicos en crisis financiera

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un nuevo análisis sobre la situación financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del país, basado en la información oficial publicada por el Ministerio de Salud en las resoluciones 980 de 2024 y 1122 de 2025, así como en datos del Sistema de Información Hospitalaria.

Los resultados de este informe evidencia un cambio en la tendencia observada en los últimos años. Las ESE clasificadas sin riesgo financiero ahora representan el 58 % del total, mientras que disminuyó el número de entidades en riesgo alto. Aun así,315 ESE el 34 % del país continúan bajo Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo que implica la necesidad de mantener medidas extraordinarias para asegurar su viabilidad.

Por su parte, los ingresos de los hospitales públicos la venta de servicios de salud es la fuente principal, que aporta el 78 % del recaudo. No obstante, se registra un incremento en los aportes no asociados a la venta de servicios, especialmente aquellos destinados al fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, infraestructura hospitalaria y dotación.

“Los hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones para la operación de las IPS públicas, mediante mayor inversión en infraestructura, talento humano, gestión financiera y soporte técnico. Así mismo, requieren mecanismos que garanticen un flujo oportuno y suficiente de recursos, especialmente frente a deudas acumuladas de las EPS vigentes y en intervención”, agregaron desde el centro de pensamiento.

Deudas con los hospitales públicos

De acuerdo con el informe, exponen que la deuda que las EPS tienen con los hospitales sigue creciendo y empeorando. A finales de 2024 ya llegaba a 14,6 billones de pesos, y más de la mitad de ese dinero lleva más de un año sin pagarse. La mayor parte de esta deuda viene de las EPS del régimen subsidiado, que deben el 56,6%, y del contributivo, que aporta otro 20,2%. En conjunto, estos dos regímenes son responsables de más del 76% de todo lo que les deben a los hospitales, lo que equivale a 11,2 billones de pesos.

Además, la deuda específicamente con las EPS que aún están funcionando se duplicó entre 2022 y 2024, llegando a 7,5 billones de pesos. Dentro de esas, exponen que las EPS que están intervenidas por el Gobierno concentran el problema: ellas solas acumulan 6 billones, es decir, el 80% de la deuda de ese grupo.

El comunicado también señala que Nueva EPS es el mayor deudor individual, ya que concentra el 32% de toda la deuda que se tiene con las EPS vigentes al cierre de 2024.