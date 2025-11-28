Tras acuerdos de pago con Nueva EPS, ESE Bello Salud reanudará servicios a sus afiliados

Bello, Antioquia

Después de casi 20 días de suspensión en la mayoría de los servicios ambulatorios, la ESE Bello Salud anunció que a partir de este 26 de noviembre se restablece la prestación de atención para los más de 12.000 afiliados del régimen subsidiado de la Nueva EPS en el municipio de Bello.

La decisión se tomó luego de que la entidad lograra un acuerdo con el agente interventor de la EPS, Luis Óscar Gálvez, sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos financieros pendientes, según indicó la ESE en un comunicado oficial.

Casi tres semanas de afectaciones por la deuda

Los servicios estaban suspendidos desde el 6 de noviembre debido al bajo nivel de pago por parte de la Nueva EPS, una situación que, según Bello Salud, puso en riesgo la estabilidad financiera del centro asistencial.

Durante ese periodo, los usuarios reportaron interrupción de tratamientos, demoras en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a consultas de control y especialidades, especialmente quienes requieren seguimientos continuos o tienen enfermedades crónicas.

En el comunicado, Bello Salud informó que, tras las gestiones adelantadas y los nuevos acuerdos alcanzados, se retoma la prestación habitual de los servicios, garantizando continuidad y oportunidad en la atención.