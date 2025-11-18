Expertos alertan sobre el costo de no actuar a tiempo por la salud de los colombianos

Expertos en salud, reunidos en “Innovación en Salud” conversaron sobre los efectos de la inacción y las oportunidades para transformar la atención en Colombia. | Foto: Caracol Radio

El precio de no actuar en salud fue el tema central de la nueva entrega del videopódcast de Innovación en Salud, de Caracol Radio. Allí, expertos analizaron cómo la ausencia de prevención, innovación y articulación institucional está frenando la capacidad del sistema para responder de manera oportuna y sostenible.

Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, alertó sobre la pérdida de gobernanza, los retrasos en el acceso a medicamentos y el impacto creciente de las enfermedades crónicas. Explicó que la inacción genera sobrecostos y deteriora la vida de los pacientes, recordando que “el medicamento más caro es el que no llega a tiempo”.

Por su parte, Catalina Latorre, investigadora de la Universidad del Rosario, destacó que fortalecer la prevención implica educación, alfabetización digital, atención primaria y diagnósticos oportunos. Para ella, la innovación también está en la forma en que se comunican los mensajes de salud y se gestiona el riesgo a lo largo del ciclo de vida.

Desde el enfoque económico de la salud, Paula Ochoa de la Fundación Santa Fe señaló que intervenir tarde es más costoso que invertir en salud mental, promoción o investigación. Para ella, las decisiones basadas en evidencia, la interconexión entre actores y las rutas claras de atención son esenciales para un sistema centrado en el paciente.

Para los tres, el llamado es a fortalecer un modelo preventivo, basado en datos y articulación, donde Estado, EPS, IPS, laboratorios, academia y ciudadanía trabajen de manera coordinada por un sistema ágil y sostenible.

Aquí el capítulo completo: