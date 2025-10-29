Se agudiza la crisis financiera en los hospitales de Risaralda, las EPS deben $400 mil millones

Pereira

La situación financiera de la red pública hospitalaria de Risaralda atraviesa una de sus peores crisis. Las deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales del departamento, están poniendo en riesgo la atención médica de miles de usuarios y afectando directamente la operación de los centros asistenciales.

De acuerdo con la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, la creciente cartera, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, ha generado serias dificultades para cumplir con proveedores, pagar al personal médico y mantener los estándares de calidad exigidos en la prestación de los servicios. Esta situación ha llevado a que varios hospitales restrinjan o suspendan servicios a las EPS más morosas, entre ellas la Nueva EPS, que figura como una de las principales deudoras.

La directora ejecutiva de AISalud, Olga Lucía Zuluaga, manifestó que la preocupación es profunda ante la falta de compromiso por parte de las EPS. Señaló que, pese a los esfuerzos de los hospitales por llegar a acuerdos de pago, no existe voluntad real de cumplimiento, lo que ha dejado a muchas instituciones al borde del colapso financiero.

“Es una crisis generalizada por las grandes deudas que, si revisamos en este momento, ya llegamos casi $400 mil millones. Cuando nosotros revisamos esa deuda encontramos que hay unos incrementos bastante importantes, de un timestre a otro las EPS del régimen subsidiado incrementaron su cartera en 9.6 % y las del contributivo en 7.5 %, es decir, en vez de disminuir y encontrar soluciones a esta situación, la caretera sigue aumentando”, afirmó Zuluaga.

El caso más crítico se presenta con la Nueva EPS, cuya deuda supera los $100 mil millones con la red hospitalaria del departamento. Esta situación ha obligado a hospitales como el Santa Mónica de Dosquebradas, el Hospital Mental de Risaralda y otros centros municipales a suspender la atención de algunos servicios, generando una sobrecarga en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que continúa atendiendo la alta demanda sin recibir los recursos correspondientes.

“En municipios como Apía y Santuario, tiene una cartera gigante con nueve EPS que no se ha logrado concertar un pago adicional que permita que no entren en un desequilibrio. Balboa y La Celia, por ser tan pequeños, cualquier problema en el no pago de las carteras, inmediatamente les implica no tener con qué pagar nómina. Y en los grandes, por ejemplo más del 80 % de los servicios los está prestando el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. El resto de instituciones tienen los servicios bastante restringidos”, explicó la directora de AISalud.

Desde el sector salud se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que adopten medidas inmediatas que permitan inyectar recursos al sistema y exigir el pago efectivo de las deudas.

El objetivo es evitar que más hospitales lleguen al punto de paralizar servicios esenciales y garantizar que los usuarios no sean los principales afectados por la crisis.