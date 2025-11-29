Evite accidentes dentro de su casa con las luces navideñas: estas son algunas recomendaciones

En Colombia las familias suelen decorar sus casas con el fin de sentir ese espíritu navideño en sus hogares. Algunos decoran sus árboles con esferas de colores o guirnaldas, pero lo que más destaca, son las luces navideñas, algunas poseen solo un color, otras, tienen variedades.

Es por ello que, junto a la Alcaldía de Bogotá, y la empresa de luz, Enel Colombia, para evitar tragedias y accidente que involucren electricidad, brindaron una serie de recomendaciones y consejos para que las familias pasen unas festividades tranquilas.

Le recomendamos: Más de 560 familias en Ciudad Bolívar fueron conectadas al servicio eléctrico por Enel Colombia

Recomendaciones para evitar accidentes

La alcaldía y Enel Colombia realizan estas recomendaciones para prevenir a los usuarios de sufrir posibles cortes, quemaduras y hasta heridas mortales. Es así que, ambas entidades, realizan el siguiente llamado, para que las familias bogotanas, estén informadas u advertidas ante posibles tragedias:

“La Compañía invita a reportar conexiones irregulares y la manipulación indebida de la infraestructura para contribuir con la seguridad de la red, los clientes y continuidad del servicio”

Consumo eficiente de energía

Apagar las decoraciones, luces navideñas, electrodomésticos y equipos cuando no estén en uso.

Utilizar iluminación con tecnología LED que proporcionen un mejor brillo, consumen hasta 60 % menos energía que las bombillas tradicionales y, tienen mayor durabilidad y resistencia.

Verifique que las conexiones a las tomas sean seguras

Evita sobrecargar los enchufes y extensiones para prevenir cortocircuitos o incendios.

No intervenir las redes eléctricas de media y baja tensión para la instalación de luces o adornos en espacios públicos y exteriores.

En exteriores, es necesario que se emplee instalaciones eléctricas aprobadas para tal fin con las entidades correspondientes.

Se debe realizar una debida revisión al estado del cableado y las conexiones para identificar que no haya daños, elementos sueltos o partes derretidas. En caso de requerirlo, contratar a un técnico electricista certificado para que realice los trabajos.

Mantener a niños y mascotas alejados de enchufes y cables, utilizando protectores y organizadores, es importante que le eduque a los menores sobre posibles peligros para evitar accidentes eléctricos.

Le puede interesar: Enel modifica proceso de pago online para recibos de energía y evitar fraudes:este es el paso a paso

Aspectos de seguridad a tener en cuenta

Es importante que las familias tengan en cuenta que pese a las fechas especiales, no significa que la ciudad esté exenta de ladrones. Es por ello que la alcaldía hace la invitación a reportar el hurto de energía en Bogotá y en Cundinamarca, con el fin de cuidar la seguridad de los ciudadanos, así como el buen funcionamiento de la red de energía eléctrica.

Asimismo, la alcaldía remarca que, en dado caso de sufrir hurto a alguna otra calamidad, se puede comunicar a través de la línea telefónica de Enel Colombia 601 5140000 o con el 123. Si desde conocer mayor información acerca de estas recomendaciones y otros anuncios, haga clic aquí.

Otras noticias: Comunidades desbloquean acceso a hidroeléctricas en Cundinamarca tras acuerdos con Enel