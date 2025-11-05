Más de 560 familias en Ciudad Bolívar fueron conectadas al servicio eléctrico por Enel Colombia

Enel Colombia habilitó la conexión al servicio eléctrico para más de 560 familias en los barrios Verbenal y El Triunfo, en la localidad de Ciudad Bolívar. La medida hace parte de la iniciativa Energía segura para todos, que busca reemplazar instalaciones informales por redes que cumplan los estándares técnicos de seguridad.

La empresa explicó que estas comunidades fueron identificadas en coordinación con la Alcaldía Local y la Secretaría del Hábitat de Bogotá, luego de detectar viviendas con conexiones irregulares y condiciones de riesgo eléctrico.

“Con esta estrategia se busca mitigar los peligros asociados a las conexiones ilegales y prevenir accidentes, pérdidas humanas y otros eventos derivados de instalaciones no seguras”, indicó Enel Colombia en un comunicado.

Inversión y operación en terreno

Durante la jornada, Enel destinó más de 1.350 millones de pesos y desplegó 34 cuadrillas conformadas por más de 100 trabajadores. El operativo incluyó la instalación de postes, redes eléctricas y equipos de medición, además de la atención a las solicitudes de los nuevos usuarios.

La compañía informó que, tras la energización, continuará realizando seguimiento técnico para atender los requerimientos de facturación y garantizar la estabilidad del servicio.

Avances del programa en Bogotá y Cundinamarca

En lo que va de 2025, Enel ha normalizado más de 1.000 conexiones y espera cerrar el año con 2.000 usuarios formalizados, con una inversión total cercana a los 9.000 millones de pesos.

Desde la creación del programa, hace 12 años, la empresa reporta 14 mil familias beneficiadas en más de 200 zonas vulnerables de Bogotá y Cundinamarca. Según la compañía, estos trabajos han contribuido a reducir los riesgos eléctricos y mejorar las condiciones de acceso al servicio en sectores donde no existía infraestructura adecuada.