Economía

GEB fortalece su estrategia regional con energía sostenible

Con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, el GEB avanza en su propósito superior es llevar energía confiable, sostenible y competitiva a millones de personas en América Latina.

Juan Carlos González

El Grupo Energía Bogotá (GEB) presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, con una utilidad neta consolidada de $825 mil millones e ingresos por cerca de $2 billones, en un entorno desafiante marcado por factores no operativos como: la apreciación del peso colombiano y ajustes regulatorios en el segmento de transporte de gas, entre otros.

“Nuestros resultados reflejan estabilidad operativa y una gestión eficiente que nos permite seguir invirtiendo en proyectos que transforman vidas y territorios”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

El EBITDA ajustado trimestral fue de fue de aproximadamente $900 mil millones, mientras que el acumulado a septiembre alcanzó $4,3 billones, con un crecimiento interanual del 2%.

Estos resultados evidencian la resiliencia financiera del Grupo y respaldan nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas que impactan positivamente a las comunidades locales.

Por su parte, a través de inversiones del trimestre (USD 153 M), la empresa continua promoviendo el desarrollo de proyectos de transmisión en Colombia (Colectora, Norte, Sogamoso y Refuerzo Suroccidental), estratégicos para el sistema eléctrico colombiano al complementar la expansión de la red y la integración de energías renovables.

En Colombia, Enel Colombia tuvo una recuperación importante en sus resultados gracias a una hidrología favorable y continúa avanzando en proyectos solares con un liderazgo absoluto en la generación con esta tecnología, incluyendo avances en los proyectos Guayepo 3 y Atlántico, que han permitido superar 1 GWh de capacidad instalada total, llevando energía renovable a zonas rurales, generando empleo y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

En Guatemala, la inauguración de la subestación Guateoeste fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, beneficiando directamente a comunidades que ahora cuentan con un servicio más estable y seguro. La conclusión de esta importante obra permite alcanzar otro hito en el proyecto PET-01-2009, generando ingresos por los próximos 15 años.

En Perú, el crecimiento de clientes regulados y el uso de redes por terceros han ampliado el acceso a energía eficiente, promoviendo el desarrollo económico y social en diversas regiones.

La filial TGI estructuró una solución de regasificación en La Guajira, con una inversión estimada entre USD 100 y 150 millones, que permitirá atender el déficit de gas proyectado para 2027.

Esta infraestructura será clave para garantizar el suministro energético del país, especialmente en zonas vulnerables, y para apoyar la seguridad energética de millones de colombianos.

La emisión de un bono internacional por USD 500 millones a 10 años, con una demanda 4,4 veces superior, permitirá financiar proyectos que impulsan la equidad energética y la sostenibilidad en la región.

El Grupo mejoró sus indicadores de apalancamiento y cobertura, fortaleciendo su capacidad de pago, con una deuda total de USD 5.015 millones y un crecimiento saludable del EBITDA acumulado de 3% en los últimos 12 meses, superior al incremento de la deuda neta (0,6%).

