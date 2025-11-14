GEB fortalece su estrategia regional con energía sostenible

La Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa) informó que los cortes de energía eléctrica en los ocho municipios se deben al mantenimiento de redes. Foto: Getty Images( Thot )

El Grupo Energía Bogotá (GEB) presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, con una utilidad neta consolidada de $825 mil millones e ingresos por cerca de $2 billones, en un entorno desafiante marcado por factores no operativos como: la apreciación del peso colombiano y ajustes regulatorios en el segmento de transporte de gas, entre otros.

“Nuestros resultados reflejan estabilidad operativa y una gestión eficiente que nos permite seguir invirtiendo en proyectos que transforman vidas y territorios”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

El EBITDA ajustado trimestral fue de fue de aproximadamente $900 mil millones, mientras que el acumulado a septiembre alcanzó $4,3 billones, con un crecimiento interanual del 2%.

Estos resultados evidencian la resiliencia financiera del Grupo y respaldan nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas que impactan positivamente a las comunidades locales.

Por su parte, a través de inversiones del trimestre (USD 153 M), la empresa continua promoviendo el desarrollo de proyectos de transmisión en Colombia (Colectora, Norte, Sogamoso y Refuerzo Suroccidental), estratégicos para el sistema eléctrico colombiano al complementar la expansión de la red y la integración de energías renovables.

En Colombia, Enel Colombia tuvo una recuperación importante en sus resultados gracias a una hidrología favorable y continúa avanzando en proyectos solares con un liderazgo absoluto en la generación con esta tecnología, incluyendo avances en los proyectos Guayepo 3 y Atlántico, que han permitido superar 1 GWh de capacidad instalada total, llevando energía renovable a zonas rurales, generando empleo y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

En Guatemala, la inauguración de la subestación Guateoeste fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, beneficiando directamente a comunidades que ahora cuentan con un servicio más estable y seguro. La conclusión de esta importante obra permite alcanzar otro hito en el proyecto PET-01-2009, generando ingresos por los próximos 15 años.

En Perú, el crecimiento de clientes regulados y el uso de redes por terceros han ampliado el acceso a energía eficiente, promoviendo el desarrollo económico y social en diversas regiones.

La filial TGI estructuró una solución de regasificación en La Guajira, con una inversión estimada entre USD 100 y 150 millones, que permitirá atender el déficit de gas proyectado para 2027.

Esta infraestructura será clave para garantizar el suministro energético del país, especialmente en zonas vulnerables, y para apoyar la seguridad energética de millones de colombianos.

La emisión de un bono internacional por USD 500 millones a 10 años, con una demanda 4,4 veces superior, permitirá financiar proyectos que impulsan la equidad energética y la sostenibilidad en la región.

El Grupo mejoró sus indicadores de apalancamiento y cobertura, fortaleciendo su capacidad de pago, con una deuda total de USD 5.015 millones y un crecimiento saludable del EBITDA acumulado de 3% en los últimos 12 meses, superior al incremento de la deuda neta (0,6%).