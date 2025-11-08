Colombia es buena: el movimiento liderado por Bomby que invita a creer en la cultura del país

Colombia es buena, el movimiento liderado por el artista Bomby que invita a creer en la cultura del país

Colombia es un país rico en música, cultura, baile y artistas que creen que crecer y compartir el arte hace que no se repita la historia del país. Es por eso que el artista paisa Bomby ha decidido hacer parte de “Colombia es buena”, un movimiento que invita a enaltecer el arte de nuestro país.

En entrevista con Caracol Radio el artista indicó que: “Uno empieza a cambiar las narrativas de acuerdo con cómo empieza a contar su misma historia. Colombia es buena es un movimiento que invita a los colombianos a sentirnos orgullosos de lo que somos, que demos una mejor versión y que hagamos un aporte desde lo que somos para hacer que la gente se enamore de nuestro país”.

Colombia es buena:

Esta iniciativa tuvo su presentación en Medellín, en la comuna 13, en la puerta del colegio Institución Educativa de la Independencia, colegio donde estudio Bomby: “Es la representación de la entrada al conocimiento y que siempre se va a abrir”, contó el artista a Caracol Radio.

Este evento se inició en Medellín, ya tuvo una versión en Suba, Bogotá y próximamente se realizará en Cali también: “Dejen todas sus sugerencias de dónde quieren que estemos, en cada lugar se realizará de acuerdo a lo que las personas quieren aportar, si son chef y quieren aportar, lo pueden hacer, esto es una cocreación entre todas las personas que quieren aportar”.

Cabe aclarar que “Colombia es Buena” no es una campaña política ni una causa institucional. Es un movimiento ciudadano, cívico y cultural que nace desde el corazón de la gente para recordarnos que dejar de hablar mal de Colombia es el primer paso para transformarla. Su mensaje es simple pero poderoso: creer en lo nuestro, reconocernos en nuestra diversidad y fortalecer la autoestima nacional.

Quién es Bomby:

Es un artista colombiano que ha convertido su historia de vida en un manifiesto de superación y transformación social a través del arte. Desde Medellín, y junto a su colectivo Son Batá, ha liderado procesos culturales que hoy son símbolo de resiliencia y cambio comunitario.

Su propuesta musical se caracteriza por un mestizaje sonoro único, donde confluyen sus raíces afro con ritmos caribeños como el reggae, dancehall y reggaetón, fusionados con influencias del hip hop neoyorquino, el jazz y las músicas tradicionales del Pacífico colombiano.

Estuvo en la gira “Territorio de sueños” con el ICBF donde enseñaban prevención del consumo y del reclutamiento a través del arte, allí es donde se conecta con toda la realidad de Colombia.

Empezó tocando el clarinete porque en los tiempos de la operación Orión en Medellín, cuando terminaban las balaceras lo primero que escuchaba era este instrumento que le daba paz y tranquilidad, de allí inició su pasión por la música y por este instrumento musical.

Bomby es reconocido por su canción “Estamos melos, sisas” que fue bailada por los futbolistas de la selección Colombia en el Mundial. Ahora llega “Timgaly” que es la canción más reciente de este artista.