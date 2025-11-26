La marca Hecho en Risaralda presenta su catálogo ante compradores en Emiratos Árabes Unidos

Pereira

El evento se desarrollará en el Hotel Mövenpick en Downtown, Dubái, con el acompañamiento oficial del embajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos y su equipo diplomático, que respaldan la estrategia comercial que impulsa la internacionalización del departamento y la proyección de sus empresas en mercados estratégicos.

Durante la jornada se realizará el lanzamiento del catálogo especializado Hecho en Risaralda para el mercado emiratí, que incluye una selección de cafés especiales y productos agroindustriales que representan el potencial del departamento en innovación, sostenibilidad y competitividad global.

Héctor Emiro Díaz, director ejecutivo de Fidatec, entidad encargada de la gestión de la marca junto con la Gobernación de Risaralda, contó sobre la importancia de ofertar los productos de la región hacia el medio oriente.

“Este catálogo reúne productos que cumplen con toda la normativa necesaria para participar en un mercado tan importante como Emiratos Árabes Unidos y que, además, es puerta de entrada hacia Oceanía. Buscamos nuevas oportunidades comerciales y posicionar la marca Hecho en Risaralda como un sello internacional de origen y calidad”, manifestó el directivo de Fidatec.

La presentación contará con una experiencia sensorial y degustación profesional de cafés especiales, permitiendo a compradores internacionales catar los productos incluidos en el catálogo y conocer de primera mano las cualidades diferenciadoras del café risaraldense y de otros productos agroindustriales del departamento. La agenda contempla talleres, muestras comerciales, espacios de networking y una ceremonia de lanzamiento respaldada por la Embajada de Colombia.

Esta muestra internacional representa un hito dentro del proceso de expansión global promovido por Risaralda en Europa, Norteamérica y Medio Oriente mediante misiones comerciales, ferias internacionales y activaciones estratégicas diseñadas para abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar la oferta exportable regional.

