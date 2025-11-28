Juez excluye principio de oportunidad en caso Nicolás Petro

En medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos que se adelantó este viernes, el juez Hugo Carbonó detalló qué elementos probatorios seguirán adelante en el proceso y cuáles quedaron por fuera. Una de las decisiones más relevantes fue descartar todo lo que esté vinculado al fallido principio de oportunidad que intentaron tramitar el hijo del Presidente y la Fiscalía.

Pruebas excluidas

Con esta decisión, no harán parte del juicio el interrogatorio en el que Nicolás Petro reconoce responsabilidad penal ni las afirmaciones sobre presuntos aportes del ‘Turco’ Hilsaca y del ‘Hombre Marlboro’ a la campaña Petro Presidente 2022. También fueron descartados certificados del Consejo Nacional Electoral que negaban aportes de Petro a la campaña, así como un informe psiquiátrico que señalaba una supuesta mendicidad crónica de Day Vásquez.

“Excluir los elementos correspondientes al acta de compromiso del 3 de agosto del 2023, suscrito por Nicolás Fernando Petro Burgos y la Fiscalía General de la Nación, así como los interrogatorios ha indicado contenidos en los informes del 22 y 25 de agosto del 2023 con ocasión a un principio de oportunidad no materializado o fracasado de conformidad con la parte emotiva de este auto conforme a la quinta enmienda de acuerdo al derecho internacional aplicado por este despacho”, dijo el juez Carbonó.

Pruebas admitidas

Por otro lado, sí fue avalado el escrito de acusación contra Daysuris Vásquez por una posible violación de datos personales. Además, se autorizó la participación de testigos como Máximo Noriega Rodríguez —incluyendo sus declaraciones extrajuicio—, Samuel Santander Lopesierra, Laura Ojeda y otros llamados al proceso.

El juez también confirmó que las compulsas de copias en contra del fiscal Mario Andrés Burgos y del abogado Alait Freja continuarán en las vías penal y sancionatoria. En diciembre, las partes tendrán la posibilidad de apelar lo decidido para intentar modificar la admisión o exclusión de los materiales probatorios.

Por último, se acordó que las nuevas fechas para la audiencia de Nicolás Petro serán el 16 y 19 de diciembre, y continuarán los días 23, 24 y 26 de febrero, si las primeras jornadas no son suficientes.