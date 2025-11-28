Juez descarta testimonio de Ricardo Roa en juicio contra Nicolás Petro

Durante la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, el juez Hugo Carbonó indicó la improcedencia de la declaración del exgerente de campaña presidencial, Ricardo Roa, cuya inclusión había sido solicitada por la defensa. Según explicó, el llamado “elemento 242” corresponde a la declaración que Roa rindió ante la Procuraduría los días 17 y 18 de octubre de 2023.

“El juzgado acoge los argumentos de la Fiscalía y disiente de la defensa; por lo tanto, rechaza por impertinente e inconducente esta prueba”, afirmó el juez, al señalar que Roa, en calidad de gerente de la campaña presidencial, no tiene relación directa ni indirecta con los hechos jurídicamente relevantes del proceso. Carbonó enfatizó que jamás se planteó en la acusación que Nicolás Petro hubiese ingresado dinero a la campaña de su padre. “Este proceso… versa única y exclusivamente sobre un enriquecimiento ilícito de servidor público y un presunto lavado de activos. No se está evaluando ni poniendo en juzgamiento la financiación de una campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro”, recalcó.

Otros testimonios sí serán admitidos

Tras resolver sobre Roa, el juez confirmó la admisión de la declaración de Samuel Santander Lopesierra, al considerar que su testimonio puede aclarar inconsistencias y la supuesta manipulación de su imagen como presunto financiador. Señaló que estas manifestaciones son determinantes para analizar el origen de los dineros cuestionados y su relación con el presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro.

El juez explicó que, debido a los antecedentes judiciales del testigo y a los elementos aportados por la defensa y la Fiscalía, la versión de Lopesierra resulta “conducente para determinar, en el juicio, lo que se dijo sobre esos ingresos de dinero, su origen y el patrimonio del procesado”, insistiendo en que el debate no se centra en aspectos electorales, sino en la presunta licitud o ilicitud de los recursos.

También fue aceptado el testimonio de Máximo Noriega

Carbonó igualmente admitió la declaración de Máximo José Noriega Rodríguez, brindada el 14 de marzo de 2024 ante un investigador forense de la defensa. La pertinencia de este testimonio —explicó— radica en los señalamientos sobre presuntos vínculos financieros entre Noriega y Nicolás Petro, los cuales él niega. Según la defensa, Noriega también rechaza haber recibido o intermediado recursos provenientes de actividades ilícitas.

Con estas decisiones, el juzgado dio por sentado que el juicio deberá centrarse en el esclarecimiento del origen de los fondos atribuidos a Nicolás Petro, dejando por fuera cualquier discusión sobre la campaña presidencial. Según Carbonó, las pruebas admitidas permitirán avanzar de manera directa hacia “el esclarecimiento de la verdad” en el proceso.