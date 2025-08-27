Pese a ponencia del CNE que pide sancionarlo por ‘Campaña Petro’, Ricardo Roa no saldrá de Ecopetrol

Colombia

Un día después de que se radicara la ponencia con la que los magistrados del CNE Benjamin Ortiz y Álvaro Hernán Prada piden que se sancione la campaña ‘Petro Presidente’ por violación de topes electorales, el presidente se reunió con quien fue su gerente de campaña, Ricardo Roa, quien es actual presidente de Ecopetrol.

Aunque fue un encuentro de trabajo, junto a los directivos de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la junta directiva de Ecopetrol, se dio en un contexto en el que Roa es el principal señalado responsable de las violaciones a los topes electorales. En caso de que se apruebe esta ponencia, debería retornar $165.405.960.

Sin embargo, Caracol Radio dialogó con personas cercanas a Roa, que señalan que se encuentra tranquilo y a la espera de que se defina la votación de la ponencia. Eso sí, cree que la investigación es errónea, que no se violaron los topes electorales y que las cuentas que se plantean no tienen sustento.

Su permanencia en Ecopetrol, según ha conocido este medio, no está en duda, independientemente de cómo se termine votando la ponencia y si es sancionado o no.

No obstante, se anticipa que él está presto para colaborar con la justicia si llega a ser requerido por alguna índole. Pero que no cuenta con el dinero para pagar la eventual multa ni para devolver los recursos que se le solicitarían.