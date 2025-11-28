Gobernación ofrece $200 millones por soldado desaparecido en Dabeiba en combates con Clan del Golfo

Dabeiba, Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Décima Séptima Brigada del Ejército anunciaron una recompensa de 200 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, desaparecido desde el pasado 24 de noviembre durante combates con integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lopia, zona rural de Dabeiba, en el occidente del departamento.

De acuerdo con las autoridades, la desaparición del uniformado ocurrió en medio de un fuerte enfrentamiento entre tropas de la Brigada 17 y esa organización criminal, hechos en los que también murió el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancur.

¿Qué se sabe?

Pese a que algunas versiones oficiales han señalado que Mosquera Perea podría estar en poder del Clan del Golfo, esa estructura negó retenerlo y aseguró que en el combate solo murió un militar. No obstante, la Fuerza Pública mantiene todas las hipótesis abiertas mientras avanzan las labores de búsqueda.

Ante la ausencia de pistas concluyentes, el Ejército amplió el operativo en la zona con el apoyo de organismos de socorro de Dabeiba, incluidos los bomberos y la Defensa Civil, quienes han extendido el barrido a sectores más amplios y de difícil acceso en la zona rural.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es hallar con vida al soldado. La Gobernación de Antioquia hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información relacionada con su paradero a las líneas oficiales y a la Policía Nacional, resaltando que cada dato puede ser determinante para el avance de la búsqueda.