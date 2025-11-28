Cuatro muertos por explosión de artefactos en zona rural de Anorí: serían integrantes del frente 36

Anorí, Antioquia

Las autoridades del departamento confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Anorí, nordeste antioqueño. De acuerdo con la información preliminar recibida por la Gobernación de Antioquia, los fallecidos serían presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes habrían muerto tras la detonación accidental de artefactos explosivos que estaban manipulando.

Los reportes iniciales indican que el grupo armado ilegal realizaba la instalación de explosivos en un sector de difícil acceso cuando se produjo la explosión que terminó con la vida de los cuatro hombres. Equipos de verificación avanzan hacia la zona para confirmar identidades y establecer las circunstancias exactas del hecho.

La región donde ocurrió la emergencia es una de las áreas de mayor disputa armada en el nordeste antioqueño. Además del frente 36, en Anorí delinquen estructuras del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional, lo que ha generado presión sobre la población civil, restricciones de movilidad y riesgos constantes por la instalación de minas antipersonal y otros artefactos improvisados.

Las autoridades coordinan con Ejército, Policía y organismos judiciales el ingreso a la zona para adelantar los actos urgentes y establecer si la explosión está asociada a actividades de control territorial o a operaciones internas del grupo ilegal.

