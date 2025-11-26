Clan del Golfo niega retención de soldado desaparecido tras combates en Dabeiba

Soldado desaparecido en combates contra el Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia. Foto: Cortesía.

Dabeiba, Antioquia

Sin obtener más pistas, continúan las labores de búsqueda del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, reportado como desaparecido, tras combates con el Clan del Golfo el pasado lunes 24 de noviembre en la vereda Lopia, zona rural de Dabeiba, occidente de Antioquia.

La desaparición del uniformado ocurrió luego de enfrentamientos armados entre tropas de la Brigada 17 del Ejército y el Clan del Golfo, hecho en el que murió el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt.

A través de un comunicado firmado por el Frente Edwin Román Velásquez Valle, el Clan del Golfo negó tener en su poder al soldado desaparecido. La estructura armada ilegal aseguró “desconocer el paradero del soldado Mosquera”.

Aunque el grupo armado afirmó que durante el combate murió uno de los militares, rechazó las versiones oficiales que presumen que Mosquera Perea habría sido llevado por esa organización.

Labores de búsqueda

Después de más de 24 horas de la emergencia, aún no hay rastro del paradero del militar. El Ejército Nacional señaló que se desconoce si Mosquera está herido o si pudo haber sido retenido, lo que incrementa la urgencia de encontrarlo cuanto antes.

La Brigada 17 solicitó apoyo a los bomberos y a la Defensa Civil de Dabeiba para extender la búsqueda hacia otros sectores de la zona rural. Por ahora, la prioridad de las autoridades es ubicar con vida al soldado.

Las Fuerzas Militares hicieron un llamado a la comunidad que vive o transita por las veredas cercanas para que reporte cualquier información que permita avanzar en su localización y brindarle atención inmediata, mientras que las operaciones continúan en toda el área donde se registró el enfrentamiento.