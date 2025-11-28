47% de los casos en la Línea 123 Mujer son por violencia física y el 42% por violencia psicológica

En Cisneros, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, junto con las alcaldías de Yalí, Yolombó, Amalfi, Segovia, Santo Domingo y Cisneros y organizaciones de mujeres; firmaron la Alianza por la Igualdad de Género en el Nordeste. Esta es la segunda de tres alianzas previstas en la agenda del 25N.

Cifras que ponen en alerta

Durante la firma, la secretaria Carolina Lopera Tobón recordó el aumento de los reportes de violencia de género en 2025: el 47% de los casos que ingresaron a la Línea 123 Mujer Antioquia corresponden a violencia física y el 42% a violencia psicológica.

La funcionaria también destacó las 10.606 emergencias atendidas este año a través de la línea, de las cuales 306 fueron priorizadas como riesgo crítico.

Durante 2025, el programa de Hogares de Protección ha acompañado a 130 mujeres y 186 integrantes de sus familias en alto riesgo de violencia. Por su parte, las Duplas Territoriales han realizado 3.643 asesorías jurídicas y psicosociales en el territorio.

“Desde la secretaría de las mujeres trabajamos por garantizar rutas oportunas y efectivas. Invertimos más de 8 mil millones de pesos para el fortalecimiento de los mecanismos de atención, prevención y protección, como la línea 123 mujer Antioquia, los hogares de protección y las duplas territoriales”, señaló Lopera Tobón.

Las líneas de trabajo incluyen acceso a la justicia, activación de rutas, remoción de barreras institucionales, pedagogía comunitaria y consolidación de mecanismos como la Línea 123, los Hogares de Protección y las Duplas Territoriales.