El ejército pidió apoyo de bomberos y Defensa Civil para ubicar al soldado desaparecido en Dabeiba

Dabeiba- Antioquia

Continúan las labores de búsqueda del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien se reportó como desaparecido el pasado lunes 24 de noviembre en zona rural del municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia. La novedad se reportó luego de un combate con el Clan del Golfo en el que falleció el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt.

Luego de más 24 horas de haber ocurrido la contingencia, aún no se tiene ninguna pista sobre la ubicación del militar en la vereda Lopia, por lo que la Brigada 17 solicitó apoyo a los bomberos y la Defensa Civil de Dabeiba para que puedan extender la búsqueda a otras zonas y lograr su rescate. Por ahora, las fuerzas militares indican que se desconoce si el soldado está herido o cuál es su situación, lo que eleva la necesidad de ubicarlo lo más pronto posible.

Ante esta contingencia también solicitan a la comunidad en general que habita o transita zonas aledañas estar pendiente e informar a las autoridades si lo logran ubicar para prestarle la atención urgente que requiera.