Fenalco estima que compradores planean gastar más de 500 mil pesos durante este Black Friday

El Black Friday, es una de las jornadas de descuentos más importantes del año para el comercio, FENALCO, proyecta que los compradores gastarían más de 500.000 pesos durante este día. Los productos tecnológicos encabezan los intereses de los compradores le siguen moda y accesorios, artículos para el hogar y finalmente viajes y experiencias.

“El Black Friday se ha convertido también en una estrategia para optimizar el gasto de fin de año. El 47% de los encuestados compra para ahorrar frente a los precios tradicionales, mientras que un 33% aprovecha la jornada para adelantar regalos de Navidad. Los consumidores recurren principalmente a las redes sociales y a páginas web oficiales para informarse sobre las ofertas”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

Lea también: Black Friday: Gobierno anunció recomendaciones para evitar estafas durante este día

Ganancias para el comercio durante el Black Friday

En cuanto al año pasado según FENALCO, el 31% de los comerciantes reportó un aumento en sus ventas frente al año anterior, con un aumento especial en las categorías de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, celulares e incluso vehículos. En total, esta fecha generó ingresos por 2,4 billones de pesos.

“Los resultados confirman que el Black Friday se ha consolidado como un motor relevante para la actividad comercial y una oportunidad para que los establecimientos impulsen sus ventas de fin de año. Con un consumidor cada vez más informado y exigente, el reto del comercio será fortalecer la confianza, garantizar descuentos reales y ofrecer experiencias de compra seguras, tanto en canales físicos como digitales”, concluyó Cabal.

Estafas más comunes durante el Black Friday

Durante esta temporada, los delincuentes aprovechan el afán por “cazar ofertas” para diseñar trampas cada vez más elaboradas. Algunas de las más frecuentes son:

Páginas falsas que imitan tiendas reconocidas : Crean portales casi idénticos a los oficiales para robar información bancaria o pagos electrónicos.

: Crean portales casi idénticos a los oficiales para robar información bancaria o pagos electrónicos. Enlaces fraudulentos enviados por WhatsApp o de text o: Prometen descuentos imposibles y redirigen a formularios donde solicitan datos personales o claves.

o: Prometen descuentos imposibles y redirigen a formularios donde solicitan datos personales o claves. Suplantación de correos de bancos o entidades financieras : Envían mensajes que piden “verificar información” o “autorizar pagos”, pero en realidad buscan capturar contraseñas.

: Envían mensajes que piden “verificar información” o “autorizar pagos”, pero en realidad buscan capturar contraseñas. Ofertas demasiado buenas para ser verdad:Productos de alta gama a precios irrisorios, usualmente acompañados de enlaces sospechosos o métodos de pago no seguros.

Le puede interesar: Black Friday vuelos 2025 ¿Cuándo es? Descuentos de hasta el 50%: lista de viajes nacionales e internacionales

Tips para no caer en estafas del Black Friday 2025

Para disfrutar de la jornada sin poner en riesgo tus datos o tu dinero, ten en cuenta estas recomendaciones: