Precio del café en Colombia HOY, 14 de mayo: FNC reporta nueva baja en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy 14 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY jueves 14 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 14 de mayo se cotizará en $2,268,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, miércoles 13 de mayo, cuando el precio también se situó en $2,303,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este jueves 14 de mayo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 14 de mayo

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este jueves 14 de mayo. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,268,500 // Kilo: 18,148 // ARROBA: 226,850

: Carga: 2,268,500 // Kilo: 18,148 // ARROBA: 226,850 BOGOTÁ: Carga: 2,267,250 // Kilo: 18,138 // ARROBA: 226,725

Carga: 2,267,250 // Kilo: 18,138 // ARROBA: 226,725 BUCARAMANGA: Carga: 2,266,875 // Kilo: 18,135 // ARROBA: 226,688

Carga: 2,266,875 // Kilo: 18,135 // ARROBA: 226,688 BUGA: Carga: 2,269,250 // Kilo: 18,154 // ARROBA: 226,925

Carga: 2,269,250 // Kilo: 18,154 // ARROBA: 226,925 CHINCHINÁ: Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838

Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838 CÚCUTA: Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638

Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638 IBAGUÉ: Carga: 2,267,625 // Kilo: 18,141 // ARROBA: 226,763

Carga: 2,267,625 // Kilo: 18,141 // ARROBA: 226,763 MANIZALES: Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838

Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838 MEDELLÍN: Carga: 2,267,625 // Kilo: 18,141 // ARROBA: 226,763

Carga: 2,267,625 // Kilo: 18,141 // ARROBA: 226,763 NEIVA: Carga: 2,266,750 // Kilo: 18,134 // ARROBA: 226,675

Carga: 2,266,750 // Kilo: 18,134 // ARROBA: 226,675 PAMPLONA: Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650

Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650 PASTO: Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650

Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650 PEREIRA: Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838

Carga: 2,268,375 // Kilo: 18,147 // ARROBA: 226,838 POPAYÁN: Carga: 2,268,625 // Kilo: 18,149 // ARROBA: 226,863

Carga: 2,268,625 // Kilo: 18,149 // ARROBA: 226,863 SANTA MARTA: Carga: 2,270,125 // Kilo: 18,161 // ARROBA: 227,013

Carga: 2,270,125 // Kilo: 18,161 // ARROBA: 227,013 VALLEDUPAR: Carga: 2,267,750 // Kilo: 18,142 // ARROBA: 226,775

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