Black Friday: Gobierno anunció recomendaciones para evitar estafas durante este día

El Black Friday es una de las jornadas de descuentos más importantes del año, por esto esta fecha se ha consolidado como crucial para el comercio electrónico en el país. Desafortunadamente también es un momento aprovechado por los delincuentes cibernéticos para hacer diferentes tipos de estafas y robos tanto de recursos como de datos e información de los compradores.

Recomendaciones para evitar estafas durante este día:

Para los compradores la principal recomendación que realizan desde el ministerio es que compren en sitios conocidos, así como:

Mirar bien dónde se está comprando: Por esto se pide que verifiquen que el sitio tenga https:// al inicio de la dirección, y candado en la barra del navegador. También verificar que salgan datos claros del comercio y buena reputación. Si algo se ve raro, es mejor no seguir.

Elegir métodos de pago seguros, preferiblemente tarjetas de crédito, tarjetas virtuales o pasarelas reconocidas.

Usar claves largas y únicas para cada servicio, apoyarse en gestores de contraseñas y activar el doble factor de autenticación (2FA) en bancos, correo y tiendas en línea.

Desconfiar de enlaces y mensajes sospechosos

No abrir enlaces que llegan por correo, SMS o aplicaciones de mensajería con ofertas "demasiado buenas". Es mejor escribir directamente la página en el navegador, y verificar que sea el sitio oficial.

Revisar los movimientos del banco y guardar comprobantes.

Para los comercios se recomienda prepararse para el aumento de visitas

Hacer auditorías básicas de seguridad, revisar firewall o WAF, actualizar plugins y eliminar software que no se use.

Prepararse para el aumento de visitas

Probar cómo responde la página cuando hay mucho tráfico, y tener apoyo de servicios como CDN o protección anti-DDoS.

Cuidar al máximo la zona de pagos

Usar cifrado (https), pasarelas de pago certificadas y herramientas como CAPTCHA o filtros para bots. Así se protege mejor la información financiera de los clientes.

Controlar bien quién entra a los sistemas

Activar autenticación de múltiples factores (MFA) para accesos sensibles, usar buenas políticas de contraseñas y limitar los permisos solo a lo necesario. Menos accesos, menos riesgo.

Monitorear en tiempo real y saber cómo reaccionar

Contar con monitoreo 24/7, alertas ante movimientos sospechosos y un plan claro de qué hacer ante un incidente. Detectar a tiempo una transacción rara puede evitar un fraude mayor.

“La prevención, la atención responsable y la denuncia ante las autoridades pertinentes son pilares fundamentales para que esta fecha se viva con mayor seguridad y confianza”, agregaron desde el Ministerio.

Estafas más comunes durante el Black Friday

Durante esta temporada, los delincuentes aprovechan el afán por “cazar ofertas” para diseñar trampas cada vez más elaboradas. Algunas de las más frecuentes son: