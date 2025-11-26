Black Friday vuelos 2025 ¿Cuándo es? Descuentos de hasta el 50%: lista de viajes nacionales e internacionales
Se acerca el Black Friday en Colombia y las personas ya tienen sus ahorros preparados para aprovechar los descuentos que ofrecen las tiendas. De esta manera, así como algunos compararán productos en marcas de ropa y accesorios, otros están pendientes de las ofertas que promocionarán las aerolíneas.
¿Cuándo es Black Friday en Colombia?
Este viernes, 28 de noviembre, se llevará a cabo uno de los días más esperados por los colombianos: Black Friday. Sin embargo, desde ya varias marcas han publicado tarifas más bajas del precio habitual, donde los colombianos aprovechan para comprar sus tiquetes y viajar. Tenga en cuenta que la promoción para algunas aerolíneas solo estará hasta el viernes, es decir, en días.
Black Friday vuelos 2025: descuentos de vuelos nacionales e internacionales
Algunas de las aerolíneas que se pronunciaron a estos descuentos son: Avianca, Latam, Air Europa, Viajes Falabella, Copa Airlines, Wingo, JetSmart, entre otras. Acá le contamos todo lo que debe saber sobre los descuentos y algunos precios de ellos desde el aeropuerto de Bogotá al destino que se elige.
Avianca
Algunos de los vuelos nacionales e internacionales con más descuentos son:
Nacionales:
- Pasto: 25%- 182.500
- Leticia: 25%- 236.400
- Riohacha: 30% - 146.500
- Medellín: 80%- 58.300
- Barranquilla: 38% - 135.900
- Yopal: 48%- 101.200
- Cali: 47%- 128.800
- Montería: 45%-124.000
- Ibagué: 45%- 105.800
Internacionales:
- Miami: 52%- 1.006.500
- Boston: 27% -950.300
- Buenos Aires: 33%- 920.400
- Cusco: 40%-856.800
- Santiago de Chile: 27%-808.200
- Ciudad de Panamá: 46% - 826.900
Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.avianca.com/es/ofertas-destinos/ofertas-de-vuelos/
Latam Airlines
Nacionales:
- Cartagena: 38%-127.800
- Pasto: 23%- 182.420
- Leticia: 23%- 236.400
- Riohacha: 27% - 146.500
- Medellín: 65%- 70.200
- Barranquilla: 34% - 135.890
- Yopal: 50%- 86.860
- Cali: 61%- 70.200
- Montería: 43%-116.730
- Ibagué: 55%- 78.530
Internacionales:
- Aruba: 22%- 671.840
- Lima: 15% -690.500
- Guyaquil: 20%- 647.650
- Curazao: 25%-650.910
- Brasilia: 18%-814.520
- Santiago de Chile: 18% - 814.520
Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.latamairlines.com/co/es/ofertas/black-friday
Wingo
Para destinos nacionales el Black Friday está desde $53.000 por trayecto y con todos los impuestos. En cuanto a los vuelos internacionales están desde los 103 USD. Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.wingo.com/promociones-wingo
JetSmart
En esta aerolínea en cuanto a los vuelos nacionales están desde $49.300 incluyendo tasas e impuestos, es decir, con hasta 70% de descuento.
Consulte más información aquí: https://jetsmart.com/co/es/