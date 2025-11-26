Tendencias

Black Friday vuelos 2025 ¿Cuándo es? Descuentos de hasta el 50%: lista de viajes nacionales e internacionales

Desde ya varias marcas han publicado tarifas más bajas, donde los colombianos aprovechan para comprar sus tiquetes y viajar. Acá más detalles del Black Friday vuelos.

Imagen de referencia a Black Friday vuelos 2025/ Getty Images

Leandra Molina Huertas

Se acerca el Black Friday en Colombia y las personas ya tienen sus ahorros preparados para aprovechar los descuentos que ofrecen las tiendas. De esta manera, así como algunos compararán productos en marcas de ropa y accesorios, otros están pendientes de las ofertas que promocionarán las aerolíneas.

¿Cuándo es Black Friday en Colombia?

Este viernes, 28 de noviembre, se llevará a cabo uno de los días más esperados por los colombianos: Black Friday. Sin embargo, desde ya varias marcas han publicado tarifas más bajas del precio habitual, donde los colombianos aprovechan para comprar sus tiquetes y viajar. Tenga en cuenta que la promoción para algunas aerolíneas solo estará hasta el viernes, es decir, en días.

Black Friday vuelos 2025: descuentos de vuelos nacionales e internacionales

Algunas de las aerolíneas que se pronunciaron a estos descuentos son: Avianca, Latam, Air Europa, Viajes Falabella, Copa Airlines, Wingo, JetSmart, entre otras. Acá le contamos todo lo que debe saber sobre los descuentos y algunos precios de ellos desde el aeropuerto de Bogotá al destino que se elige.

Avianca

Algunos de los vuelos nacionales e internacionales con más descuentos son:

Nacionales:

  • Pasto: 25%- 182.500
  • Leticia: 25%- 236.400
  • Riohacha: 30% - 146.500
  • Medellín: 80%- 58.300
  • Barranquilla: 38% - 135.900
  • Yopal: 48%- 101.200
  • Cali: 47%- 128.800
  • Montería: 45%-124.000
  • Ibagué: 45%- 105.800

Internacionales:

  • Miami: 52%- 1.006.500
  • Boston: 27% -950.300
  • Buenos Aires: 33%- 920.400
  • Cusco: 40%-856.800
  • Santiago de Chile: 27%-808.200
  • Ciudad de Panamá: 46% - 826.900

Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.avianca.com/es/ofertas-destinos/ofertas-de-vuelos/

Latam Airlines

Nacionales:

  • Cartagena: 38%-127.800
  • Pasto: 23%- 182.420
  • Leticia: 23%- 236.400
  • Riohacha: 27% - 146.500
  • Medellín: 65%- 70.200
  • Barranquilla: 34% - 135.890
  • Yopal: 50%- 86.860
  • Cali: 61%- 70.200
  • Montería: 43%-116.730
  • Ibagué: 55%- 78.530

Internacionales:

  • Aruba: 22%- 671.840
  • Lima: 15% -690.500
  • Guyaquil: 20%- 647.650
  • Curazao: 25%-650.910
  • Brasilia: 18%-814.520
  • Santiago de Chile: 18% - 814.520

Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.latamairlines.com/co/es/ofertas/black-friday

Wingo

Para destinos nacionales el Black Friday está desde $53.000 por trayecto y con todos los impuestos. En cuanto a los vuelos internacionales están desde los 103 USD. Para ver las ofertas completas de clic en este link: https://www.wingo.com/promociones-wingo

JetSmart

En esta aerolínea en cuanto a los vuelos nacionales están desde $49.300 incluyendo tasas e impuestos, es decir, con hasta 70% de descuento.

Consulte más información aquí: https://jetsmart.com/co/es/

