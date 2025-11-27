¡Pilas! Estas son algunas estafas del Black Friday 2025 Colombia: 5 tips para evitar fraude digital

El Black Friday 2025 es una de las fechas más esperadas por los consumidores en Colombia. Cada año, miles de personas se preparan para aprovechar los grandes descuentos en productos como electrodomésticos, tiquetes aéreos, tecnología, ropa, e incluso vehículos. Sin embargo, esta temporada también se ha convertido en uno de los momentos preferidos por los ciberdelincuentes para engañar a compradores desprevenidos.

Lea también: Black Friday vuelos 2025 ¿Cuándo es? Descuentos de hasta el 50%: lista de viajes nacionales e internacionales

¿Cuándo hay días de descuento 2025 en Colombia?

Aunque algunas plataformas ya han comenzado a publicar promociones, la fecha oficial del Black Friday 2025 en Colombia será el viernes 28 de noviembre. No obstante, muchas tiendas suelen extender los descuentos durante los últimos días del mes. Por eso, es recomendable tener preparados los productos en el carrito de compras y comparar precios con anticipación.

Black Friday 2025: aumento en ventas y riesgo digital

De acuerdo con la Cámara de Comercio Electrónico, durante el mes de noviembre las ventas en línea suelen aumentar entre un 35% y un 50%, lo que confirma que las plataformas digitales son hoy el principal canal de búsqueda y compra para cientos de consumidores en el país.

Pero mientras las compras crecen, también lo hacen los riesgos. Incluso, la empresa de ciberseguridad ESET advierte que el fraude digital y la suplantación de identidad representan actualmente el 32% de los incidentes de ciberseguridad reportados en Colombia. Es decir, casi uno de cada tres ataques está relacionado con estafas que buscan obtener datos personales o financieros mediante técnicas de engaño.

Le puede interesar: Curiosidades del Black Friday: origen, historia oculta, impacto global y claves para Colombia 2025

Estafas más comunes durante el Black Friday

Durante esta temporada, los delincuentes aprovechan el afán por “cazar ofertas” para diseñar trampas cada vez más elaboradas. Algunas de las más frecuentes son:

Páginas falsas que imitan tiendas reconocidas : Crean portales casi idénticos a los oficiales para robar información bancaria o pagos electrónicos.

: Crean portales casi idénticos a los oficiales para robar información bancaria o pagos electrónicos. Enlaces fraudulentos enviados por WhatsApp o de text o: Prometen descuentos imposibles y redirigen a formularios donde solicitan datos personales o claves.

o: Prometen descuentos imposibles y redirigen a formularios donde solicitan datos personales o claves. Suplantación de correos de bancos o entidades financieras : Envían mensajes que piden “verificar información” o “autorizar pagos”, pero en realidad buscan capturar contraseñas.

: Envían mensajes que piden “verificar información” o “autorizar pagos”, pero en realidad buscan capturar contraseñas. Ofertas demasiado buenas para ser verdad:Productos de alta gama a precios irrisorios, usualmente acompañados de enlaces sospechosos o métodos de pago no seguros.

Tips para no caer en estafas del Black Friday 2025

Para disfrutar de la jornada sin poner en riesgo tus datos o tu dinero, ten en cuenta estas recomendaciones: