Defensa colombiano se encuentra en el radar de River Plate para el 2026

River Plate en la previa de su último partido del año frente a Racing. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

River Plate cerró un 2025 para el olvido. El equipo Millonario hizo una inversión importante en su nómina y no pudo cosechar un solo título a lo largo del año, accediendo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El club eligió un nuevo presidente hace unas semanas, Stefano Di Carlo, quien de entrada garantizó la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del equipo. El Muñeco fue blanco de duras críticas por el desempeño de sus dirigidos.

River ya trabaja en la reestructuración de su nómina para la próxima temporada, al menos seis jugadores no continuarán en el club, entre ellos el colombiano Miguel Ángel Borja, quien termina su contrato y tuvo un cierre de más a menos en el cuadro argentino.

Junto a Borja, también saldrán Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco y Federico Gattoni. A la lista podría sumarse el defensor Fabricio Bustos, a quien Gallardo ya le habría comunicado su decisión.

Un colombiano, muy cerca de River Plate

En las últimas horas se produjo una noticia que generó gran sorpresa. Medios argentinos apuntan a que un defensor colombiano se encuentra en los planes de Marcelo Gallardo para reforzar el plantel de cara al 2026.

Según informó el periodista Sebastián Srur, uno de los comunicadores con mayor credibilidad en River Plate, el club estaría interesado en el vallecaucano Julián Millán, hoy en Nacional de Montevideo.

ATENTOS #River!

Anoten a Julian Millan, central de Nacional de Uruguay. Es colombiano 1,90. Es zurdo pero juega en los dos lados. 27 años pic.twitter.com/K7emTuzYDc — Sebastián Srur (@Sebasrur) November 28, 2025

Millán tuvo un destacado paso por Independiente Santa Fe entre el 2023 y 2024, siendo subcampeón de la Liga 2024-I ante Bucaramanga. Desde el presente año se encuentra en Nacional de Montevideo, equipo con el que ha disputado 45 partidos en todas las competencias, aportando cuatro goles y dos asistencias.