Video: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández guía al Real Betis al triunfo con un golazo de cabeza

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández fue el encargado de abrir el marcador en la victoria del Real Betis 2-1 sobre el Utrecht de Países Bajos, en juego válido por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Europa.

Sobre los 42 minutos de partido, El Cucho hizo gala de su recursividad en el área para zambullirse en palomita y enviar al fondo de la red con un cabezazo, tras un centro desde la banda derecha del brasileño Antony, dejando sin chances al portero Michael Brouwer.

¡FESTEJA BETIS! ¡FESTEJA COLOMBIA! Centro perfecto de Antony y cabezazo de Cucho Hernández para el 1-0 ante Utrecht.



Esta es la sexta anotación del delantero pereirano en la presente temporada con el Real Betis y su primer gol en la competencia europea. Hernández ha disputado tres compromisos en la presente temporada de la Europa League.

¿Cómo va el Real Betis en la Liga de Europa?

El Cucho también participó en el segundo gol de su equipo, recuperando la pelota que terminó cediendo Pablo Fornals al marroquí Abde Ezzalzouli, quien con un remate potente amplió la diferencia a los 50 minutos. El descuento de los neerlandeses lo consiguió Miguel Rodríguez Vidal al minuto 55.

El Real Betis continúa invicto en la Europa League al cabo de cinco partidos, sumando 11 puntos de 15 posibles. El club español se encuentra a un solo punto de los líderes Lyon, Midtjylland y Aston Villa, ubicándose actualmente en zona de octavos de final, a falta de tres fechas.

¿Cómo le fue a Nelson Deossa?

El también colombiano Nelson Deossa ingresó al terreno de juego en apenas 10 minutos, para sustituir al lesionado Isco, gran figura del equipo. El volante se mantuvo en el terreno de juego hasta el final del comrpomiso.