Adrián Ramos se metió en el Top 3 de goleadores históricos del América: Así quedó el listado

Adrián Ramos festeja el gol de la victoria del América de Cali / Twitter: @AmericadeCali.

Ante la lesión del peruano Luis Ramos y la dura sanción al argentino Rodrigo Holgado, Adrián Ramos ha asumido la responsabilidad del frente de ataque del América de Cali. El ídolo y experimentado delantero de 39 años ha respondido con creces dicha responsabilidad.

Ramos se hizo presente en el marcador en el triunfo Escarlata 2-1 sobre el Medellín este jueves, en juego por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales. El caucano convirtió a los 85 minutos del encuentro.

Su anotación ante los antioqueños, le significó a Ramos seguir haciendo historia con el club vallecaucano, metiéndose ahora en el Top 3 de los máximos anotadores históricos del club, superando a otra leyenda de la institución.

¿Cómo está la tabla de goleadores históricos del América?

Adrián Ramos llegó a 109 anotaciones con el América, ingresando al Top 3 de máximos artilleros históricos del club, donde solo lo superan Antony De Ávila, con 209 tantos, y Jorge Cáceres, con 136 anotaciones.

Ramos superó a otra leyenda del club, el paraguayo Juan Manuel Battaglia, quien anotó 108 tantos con el equipo Escarlata. Battaglia militó en el club entre 1979 y 1988, conquistando seis títulos de Liga con el equipo.

¿Qué dijo Ramos tras superar esta marca?

“Gracias a Dios se ganó, algo que queríamos. Sabíamos que iba a ser así, difícil, como así todo el cuadrangular hasta ahora. Contento por eso, contento por marcar, lo más importante es que el equipo sacó los tres puntos”, manifestó Ramos en la zona mixta posterior al partido.