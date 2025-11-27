Juan Daniel Oviedo no descarta entrar a una alianza política de cara a las elecciones del próximo año

En el Congreso Nacional Agropecuario, el precandidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, asegura que no descarta la posibilidad de ser parte de una alianza política con los precandidatos Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas siempre y cuando hayan “reglas claras y un propósito en común”.

“Desde febrero, particularmente con Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna, hemos estado hablando de cómo consolidar un escenario en el que personas que compartimos propósitos podamos competir en las consultas interpartidistas de marzo del próximo año”, dijo Oviedo.

Asimismo, afirma que no descarta a ningún aspirante presidencial para una coalición política desde que el objetivo sea sumar esfuerzos notables para el desarrollo del país.

“Hasta el momento ni el y nosotros hemos iniciado cualquier tipo de conversación”: Juan Daniel Oviedo sobre Abelardo de la Espriella

En este espacio, el precandidato presidencial aseguró que por el momento no ha entablado algún tipo de conversación con el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, específicamente para una coalición.

“Nosotros no estamos para vetar personas, pero hasta el momento el propósito de él es derrotar a un enemigo personal que es Gustavo Petro e Iván Cepeda. Para nosotros el enemigo es más grande es que en 2050 Colombia va para un país pobre e informal”, aseguró.

Finalmente, señaló que la decisión final de ser integrante de alguna alianza política, se dará luego de que entregue sus firmas de candidatura el próximo 16 de diciembre.