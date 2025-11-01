¿Cuánto debería subir el Salario Mínimo 2026?: así sería el aumento, según la inflación

Como es habitual, durante los meses de noviembre y diciembre se llevan a cabo diferentes reuniones para definir en cuánto quedará el salario mínimo para el próximo año en Colombia. En ellas, el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras debaten para fijar este aumento de cara al 2026.

Al margen de las discusiones que estas partes van a adelantar. hay un factor que se tiene en cuenta para determinar la cifra final del incremento para el año entrente: la inflación. Este se basa en el alza generalizada que tienen los bienes y servicios durante cierto período de tiempo.

¿Cuál es el valor de la inflación en Colombia?

En su más reciente informe, el Dane señaló que la inflación en Colombia se ubicó en un 5,18%, lo que representa un incremento en esta cifra por tercer mes consecutivo. Adicional, el Índice de Precios al Consumidor cuenta con un valor del 4,55% entre enero y septiembre de este año.

Ahora bien, si se tiene en cuenta este valor, el aumento del salario mínimo no sería por una cifra tan alta en comparación a años anteriores desde la llegada de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Incluso si a este porcentaje se le añaden los puntos por productividad, la cifra para el aumento se fijaría en un 8,18%.

¿En cuánto aumentaría el salario mínimo?

Tomando como referencia este valor, el valor final del salario mínimo para el año 2026 sería de 1.539.942 pesos. Entretanto, el auxilio de transporte llegaría a unos 216.360 pesos; por lo tanto, si se suman estas dos cifras, el resultado final es de 1.756.302 pesos.

Evidentemente, esto también traería cambios frente a los aportes a salud y pensión que habitualmente hacen los empleados en Colombia. En ambos casos, la cifra es del 4%, por lo que se realiza un descuento del 61.597 pesos al mes tomando como referencia el sueldo base.

¿Cuál es el aumento del salario mínimo que proyecta el Gobierno para 2026?

Además de la inflación y la productividad, el Gobierno considerará otros factores como el crecimiento de la actividad económica y el mercado laboral para definir en cuánto quedará el salario mínimo en Colombia para el año 2026; por lo tanto, el porcentaje podría ser por una cifra superior al 8,18%, ya que la intención es que sea por una cifra superior al IPC.

Si bien el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habría definido una cifra de alrededor del 10% frente al incremento del sueldo básico, no existe como tal un porcentaje definido por parte del Gobierno: “Yo he dicho que habrá un incremento que signifique un aumento real de los ingresos de los trabajos“, expresó en una entrevista para María Jimena Duzán.

Es importante señalar que, en caso de que los empresarios y las centrales obreras no logren concretar una cifra en las reuniones que comenzarán a partir de la primera semana de noviembre, el Gobierno podrá establecer el incremento mediante un decreto que deberá expedirse a más tardar el 30 de diciembre. Esto mismo sucedió a finales de 2024, donde se fijó un alza del 9,54%.