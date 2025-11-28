Black Friday 2025: ¿cómo nace y por qué se lleva a cabo en el mes de noviembre?

Las ofertas y descuentos son eventualidades que las personas aprovechan para dar regalos, comprar cosas que necesitan, o si bien, para satisfacer algún deseo. Asimismo, para las tiendas esto también es un gran beneficio, ya que la recaudación de dinero puede ser bastante buena.

El Black Friday comenzó en Filadelfia, en 1950, donde decenas de compradores llegaban a los suburbios para comprar días después del Día de Acción de Gracias. Según la investigadora Bonnie Taylor-Blake, la combinación de muchas personas, las largas jornadas de policías y caos en las calles y estacionamientos, llevó a que la policía acuñara el nombre para describir el desorden.

Pese a todo el caos generado en estas tiendas, en su momento, se intentó cambiar el nombre a “Big Friday”, pero no funcionó, ya que se le conocía por el nombre ya establecido con anterioridad. Además, con el tiempo, los dueños de estas tiendas minoristas, aprendieron a adoptar este nombre como una señal de reconocimiento.

¿Por qué en noviembre?

El Black Friday se lleva a cabo en noviembre como una ayuda hacia los minoristas y empresas, ya que al ser una fecha muy cercana a diciembre, contribuye a que los comparadores muestren mayor interés antes de que comiencen las festividades navideñas.

Además, en los Estados Unidos es donde más se concentra, debido a su cercanía con el Día de Acción de Gracias, fecha especial en la que se le otorgan regalos a los seres queridos en dicho país como una forma de agradecimiento.

El día más rentable del año en varios países

Según un artículo publicado por CNN, en el 2003 distintas tiendas de los Estados Unidos, decidieron realizar una apertura en sus tiendas que contaban con horarios que iban a partir de las 5 a.m. o 6 a.m., allí, el Consejo Internacional de Centros Comerciales de EE. UU., mostró que fue el día más rentable del año. Luego, en 2011, Walmart extendió aún más la jornada al abrir desde la noche de Acción de Gracias.

El crecimiento del comercio en línea dio origen en el 2005 el Cyber Monday, creado por la Federación Nacional de Minoristas como versión digital del frenesí de compras del Black Friday. Los consumidores eligen dónde comprar principalmente por descuentos, seguido de envío gratuito y ubicación conveniente.

En muchos países, comenzó a adoptarse en los 2000, con el auge del comercio electrónico, asimismo, este día se implantó oficialmente en el 2010, después de que la tendencia en mercados mostrara que el crecimiento económico era realmente grande.

El evento se terminó de establecer en España como una fecha importante en el calendario comercial, tanto para los clientes, como para comerciantes. En Colombia, se convirtió en uno de los días más relevantes a nivel comercial, debido a su alta demanda, siendo uno de los días más esperados del año, con eventos que a menudo se extienden durante todo el fin de semana o una semana completa.

