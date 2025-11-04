Cyber Monday 2025: fecha, mejores ofertas y consejos para comprar seguro por internet

Se acerca diciembre, y desde ya los colombianos se encuentran planeando y pensando qué hacer con sus compras de navidad. Todo esto porque se avecinan dos fechas de descuentos, los cuales suelen ser bastante aprovechados por todos los connacionales.

Sin embargo, no todas las tiendas y demás comercios tienen u ofrecen este tipo de descuentos, ya que el Cyber Monday, a diferencia del Black Friday, es totalmente virtual. Por esta razón, acá le contamos cuáles serán las principales ofertas y cómo cuidarse de ser estafado por internet si usted quiere hacer parte de los compradores con descuentos en este Cyber Monday.

Fecha del Cyber Monday en Colombia 2025

Tradicionalmente, suele haber una edición cerca de las fechas del Black Friday, ya que normalmente el Cyber Monday se celebra el lunes siguiente a la fecha del Viernes Negro. Por esta razón, se espera que en esta ocasión sea el 1 de diciembre de 2025 .

También se ha reportado que otras jornadas de ventas tuvieron lugar del 3 al 5 de noviembre y del 6 al 8 de octubre, aunque estas fechas no son las tradicionales para que las personas realicen sus compras de navidad.

Mejores ofertas esperadas del Cyber Monday 2025

El Cyber Monday abarca una amplia gama de categorías de productos, y los consumidores pueden esperar descuentos significativos. Si bien, no todos los comercios tendrán ofertas, y aún quedan algunas por confirmar, ya se empiezan a ver y se esperan ofertas en los siguientes sectores:

Tecnología y electrodomésticos: Productos como celulares, televisores, computadores (marcas como Lenovo y HP), y artículos para el hogar suelen tener grandes rebajas.

Productos como celulares, televisores, computadores (marcas como Lenovo y HP), y artículos para el hogar suelen tener grandes rebajas. Viajes y turismo: Una de las categorías más populares, ya que muchas personas aprovechan para planificar vacaciones futuras con descuentos considerables en pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos.

Una de las categorías más populares, ya que muchas personas aprovechan para planificar vacaciones futuras con descuentos considerables en Moda y belleza: Grandes marcas de ropa, calzado (Adidas, Puma) y productos de perfumería participan con ofertas atractivas.

Grandes marcas de ropa, calzado (Adidas, Puma) y productos de perfumería participan con ofertas atractivas. Artículos para el hogar: Muebles, colchones y otros accesorios también son parte de las promociones.

Muebles, colchones y otros accesorios también son parte de las promociones. Tiendas multimarca: Plataformas como Mercado Libre, Falabella y Éxito suelen centralizar muchas de estas ofertas.

Consejos para comprar seguro por internet en Cyber Monday

La seguridad es fundamental para evitar fraudes y estafas, que son comunes durante estos eventos. Por esa razón es importante que pueda conocer algunas sugerencias sobre la seguridad en internet, durante una fecha que vendedores y estafadores buscan captar su atención. Siga estas recomendaciones:

Use el sitio web oficial: Acceda a las tiendas a través del enlace oficial del Cyber Monday o escriba directamente la dirección web de la tienda. Evite hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo, redes sociales o WhatsApp. Verifique la URL y el certificado de seguridad: Asegúrese de que la dirección web comience con “https://” y muestre un candado cerrado junto a la barra de direcciones, lo que indica que la conexión es segura. Desconfíe de ofertas irreales: Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa. Compare precios con antelación para verificar que el descuento sea real. No comparta información sensible: Nunca revele datos confidenciales como contraseñas, números completos de tarjetas de crédito o códigos de verificación por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico. Las transacciones legítimas se realizan a través de pasarelas de pago seguras. Utilice métodos de pago seguros: Opte por plataformas de pago reconocidas o tarjetas de crédito que ofrezcan mayor protección al consumidor en caso de fraude. Guarde los comprobantes: Conserve todos los correos de confirmación y comprobantes de pago para cualquier eventualidad o reclamo futuro.

¿Por qué se celebra el Cyber Monday?

Cyber Monday se celebra por varias razones clave relacionadas con la evolución del comercio y la tecnología. El término fue acuñado en 2005 por la National Retail Federation (NRF) de EE. UU. como una estrategia de marketing para impulsar las ventas en línea cuando el comercio electrónico aún era un nicho.

Los minoristas notaron una tendencia de los consumidores a regresar a sus trabajos el lunes después de Acción de Gracias y utilizar las conexiones a internet de alta velocidad de sus oficinas para realizar compras en línea, aprovechando el fin de semana festivo. El evento fue diseñado para capitalizar este comportamiento.

El evento ofrece a los consumidores una segunda oportunidad, después del Black Friday, de encontrar ofertas y ahorrar dinero en regalos para amigos y familiares antes de Navidad.

Con el tiempo, el evento ha crecido exponencialmente, expandiéndose globalmente a otros países como Colombia (donde se conoce como Cyberlunes), Canadá y el Reino Unido, y se ha consolidado como uno de los días de mayores ventas en línea del año.