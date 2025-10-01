Hinchas del Liverpool extrañan a Luis Díaz y lamentan su salida: “¿Por qué lo vendimos?”

Liverpool no pasa por su mejor momento desde que Arne Slot asumió como entrenador del equipo. El cuadro inglés invirtió un monto cercano a los 500 millones de euros, en lo que fue el mercado más ambicioso de su historia, con la llegada de hombres como Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, entre otros.

Si bien el conjunto Red marcha líder de la Premier League con 15 puntos y solo perdió el último juego que disputó en este torneo, ante Crystal Palace, los otros cuatro encuentros los ganó sufriendo y con goles agónicos, mostrando además pobres presentaciones colectivas e individuales. En el más reciente duelo por Champions League, cayó por la mínima diferencia contra Galatasaray en Turquía, situación que alertó a los hinchas, quienes ya comienzan a hacer cuestionamientos.

Hinchas del Liverpool extrañan a Luis Díaz

No es un secreto que una de las características que más se le alabó a Lucho en su paso por el Liverpool fue la capacidad de adaptación casi que inmediata que tuvo una vez llegó al club, y a pesar de no manejar bien el idioma. Además, la entrega y el compromiso fue algo que nunca le criticaron al colombiano, como sí algunas veces la falta de definición.

Pues bien, el alemán Florian Wirtz, por el que Liverpool pagó 125 millones de euros al Bayer Leverkusen, e incluso tomó el dorsal ‘7′ que dejó Lucho, ha tenido casi que un nulo aporte directo en goles al equipo inglés en el inicio de la campaña, con cero anotaciones y cero asistencias. El joven volante ya empieza a ser resistido por la afición, partiendo del alto precio que pagaron por sus servicios.

Del mismo modo, Cody Gakpo, jugador neerlandés, quien fue competencia de Luis Díaz y casi siempre predilecto para el técnico Slot en la posición de extremo izquierdo, recibe críticas de los hinchas por su rendimiento. Los mismos aficionados lo comparan con el guajiro, e incluso extrañan su salida y lamentan que el que se fue hubiera sido Lucho.

Algunas opiniones en redes sociales de hinchas del Liverpool extrañando a Luis Díaz después de la derrota con Galatasaray por Champions League:

“Este fue un terrible partido del Liverpool ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué demonios vendimos a Luis Díaz?"

“La forma en que estamos jugando esta temporada me hace extrañar aún más a Luis Díaz. Venderlo al Bayern por “razones económicas” fue una de las decisiones más descabelladas que ha tomado el club. Las rotaciones de Slot ya nos están matando y dejamos ir a un jugador que nos arrastró a lo largo de los partidos".

“Nadie lo ha mencionado en absoluto, pero se echa mucho de menos el trabajo de Luis Díaz por la izquierda en el Liverpool: era una auténtica máquina”.

“Extraño a Luis Díaz, lo extraño en el Liverpool. Jugó muy bien con el Liverpool en la Champions League y marcó un triplete contra el Leverkusen”.

“Hay dos futbolista que sencillamente no están para el equipo, uno es Gakpo y el otro es Konate. El Liverpool no debió dejar ir a Luis Díaz sin tener un reemplazo serio, y se debió enfocar en un central en lugar de comprar tanto atacante. Si bien la lesión de Leoni es imprevista, también se debió buscar un centrar titular”.

“Luis Díaz es una gran pérdida... un buen porteador de balón, el Liverpool no lo tiene ahora. Wirtz necesita mejorar pronto”.

“Extraño a Luis Díaz”

“No estaría en contra de reemplazar a Cody Gakpo, no elige a su hombre, no es Luis Díaz y para jugar en el sistema Slots debes ser más directo Salah Directo Chiesa Directo Hugo Directo Alex Directo Gakpo pierde la posesión”.

“No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. ¡Se extraña mucho a Luis Díaz en este equipo!“.