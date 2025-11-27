Metro de Medellín operará de forma continua por el concierto ‘Ciudad Primavera’ de J Balvin

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín anunció que tendrá operación continua entre la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre, con motivo del concierto Hecho en Medellín de J Balvin, que se realizará en el estadio Atanasio Girardot. La medida hace parte de una alianza estratégica con el artista, enmarcada en los ingresos no tarifarios de la Empresa.

Todo el recurso técnico y humano —trenes, estaciones, personal operativo y de seguridad— estará disponible para atender el flujo de pasajeros antes y después del evento. La operación se mantendrá sin interrupciones hasta el domingo 30 de noviembre, fecha en la que además el Metro celebrará sus 30 años de funcionamiento.

Desde las 11:00 p. m. del sábado regirá la extensión del servicio comercial en las líneas A y B. Para el ingreso, solo estarán habilitadas las estaciones Estadio y Floresta, “Para la salida de los usuarios estarán habilitadas todas las estaciones de la línea A y B, a excepción de las estaciones Prado, Parque Berrío, Alpujarra y Cisneros” expresó Liliana Gutiérrez, jefe de Sistema Operativo del Metro de Medellín.

La Empresa recordó que los puntos de venta de la Cívica operarán hasta las 11:00 p. m., por lo que recomendó a los asistentes recargar con anticipación su tarjeta. Las Máquinas de Recarga Automática estarán disponibles de forma continua durante toda la jornada.

Según la afluencia, el Metro implementará estrategias operativas para ajustar la oferta de trenes y garantizar el desplazamiento de los asistentes. La entidad reiteró el llamado a vivir la Cultura Metro, atender las indicaciones del personal y mantener comportamientos adecuados, como no obstruir puertas, no consumir alimentos o bebidas y evitar el ingreso bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.