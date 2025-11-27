Donald Trump confirma que el atacante de los guardias nacionales es un afgano llegado a EEUU en 2021

Agentes de la Policía Metropolitana de Washington D. C. vigilan en los alrededores de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE.UU.). Dos agentes de la Guardia Nacional murieron tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico. FOTO: EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un hombre afgano que huyó de los talibanes es el sospechoso del tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, un hecho que denunció como un “acto de terror”.

En un breve mensaje de video, el mandatario señaló la interconexión de tres temas políticamente explosivos: su uso controvertido del ejército en el país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El incidente, que dejó a dos miembros de la Guardia gravemente heridos, fue “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror”, dijo Trump. “Fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Confirmó que el hombre detenido tras el tiroteo a plena luz del día a dos cuadras de la Casa Blanca era “un extranjero que ingresó” al país “desde Afganistán”.

El sospechoso llegó a Estados Unidos en 2021 “en esos vuelos infames”, dijo Trump, refiriéndose a las evacuaciones de afganos que huían cuando los talibanes tomaron el control del país tras la retirada de Washington tras 20 años de guerra.

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

Indicó que su controvertida política para expulsar migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal, el núcleo de su agenda doméstica, recibirá un nuevo impulso.

“Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán” bajo el mandato del expresidente Joe Biden, dijo Trump.

“Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o que no aporte beneficios a nuestro país; si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, añadió.

Poco después del discurso del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia federal que supervisa la inmigración legal, tomó medidas.

“Con efecto inmediato, se detiene indefinidamente el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”, escribió la dependencia en redes sociales.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos tras la retirada de Washington, dijo que ellos pasan “algunas de las verificaciones de seguridad más exhaustivas” de cualquier migrante.

“El acto aislado y violento de este individuo no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”, dijo su presidente, Shawn VanDriver.

-Emboscados-

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante “tendió una emboscada” a sus víctimas.

“Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, afirmó.

El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad, al aclarar versiones erradas anteriores de que los guardias habían muerto.

Trump dijo en redes sociales que el sospechoso también estaba “gravemente herido, pero, de todas formas, pagará un precio muy alto”.

“Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos”, relató Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos.

“Podías ver a los miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro con sus armas desenfundadas”, añadió.

Poco después de los disparos, agentes de seguridad inundaron la zona. Oficiales armados con rifles custodiaban detrás de una cinta amarilla en el perímetro mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Periodistas de la AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, sumando un total de 2.500.

El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.