EE.UU. estaría evaluando iniciar operaciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tenido charlas con miembros de su gabinete en relación con atacar directamente a Venezuela o sacar del poder a Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Estados Unidos estaría listo para iniciar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según revela hoy Reuters después de que cuatro funcionarios estadounidenses confirmaran esta información.

“Reuters no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente estadounidense, Donald Trump, había tomado la decisión final de actuar”, explica el medio.

“El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó uno de los funcionarios.

¿Derrocar a Maduro?

La agencia de noticias también reporta que dos funcionarios estadounidenses habrían asegurado que las opciones bajo consideración incluían intentar derrocar a Maduro.

Maduro, en el poder desde 2013, ha sostenido que Trump busca derrocarlo para quedarse con las riquezas naturales de Venezuela, como el petróleo.

Los estadounidenses también confirmaron que se han desarrollado conversaciones entre Caracas y Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, en una entrevista para Fox News publicada el viernes, que hablará con su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

“Hablaré con él en un futuro no muy lejano. No puedo decir qué, pero tengo algo muy específico que decir”, afirmó Trump.