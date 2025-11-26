EE.UU.: Hegseth llega hoy a República Dominicana, país que coopera con su despliegue militar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llegará hoy a Santo Domingo, capital de República Dominicana para llevar a cabo una visita oficial.

Hegseth aterrizará en la capital dominicana al mediodía y según el presidente de República Dominicana, el alto funcionario de la administración Trump llega a la región para, entre otros puntos, “fortalecer” los “esfuerzos conjuntos” en la lucha contra el narcotráfico.

“Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína”, dijo el presidente Luis Abinader.

El secretario de Defensa se reunirá con el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre para “reafirmar el compromiso de Estados Unidos de defender la patria, proteger a nuestros socios regionales y garantizar la estabilidad y seguridad en todas las Américas”, dijo el Pentágono en un comunicado.

Cabe destacar que la visita de Hegseth coincide con la llegada del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, a Trinidad y Tobago, otro país que ha funcionado para realizar ejercicios militares de Estados Unidos

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.