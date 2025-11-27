¡Atención! Barranquilla encendió el árbol más grande de Colombia 

El árbol se alimenta de energía solar a través de la empresa Tecnoglass( Caracol Radio )

Barranquilla vivió una noche inolvidable con el encendido del árbol de Navidad más grande de Colombia, un evento que congregó a más de 1.000 asistentes.

Familias, jóvenes y niños se reunieron para celebrar el inicio de la temporada decembrina en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: La Ventana al Mundo.

Una estructura monumental que ilumina la ciudad

El árbol, de 66 metros de altura, se convirtió una vez más en una de las atracciones navideñas más impactantes del país. Su instalación estuvo a cargo de 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass, quienes trabajaron durante semanas para lograr un montaje impecable.

La iluminación, compuesta por 468.000 luces LED y 78.000 módulos programables, ofreció un espectáculo visual que deslumbró a todos los presentes.

Un show navideño para toda la familia

El encendido estuvo acompañado de un espectáculo inspirado en personajes e historias navideñas, con presentaciones artísticas, música en vivo y actividades recreativas para los más pequeños. La noche culminó con un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo barranquillero y dio la bienvenida oficial al espíritu navideño.

Desde noviembre y hasta enero, el árbol se encenderá cada noche, consolidándose como el punto de encuentro favorito de miles de personas que disfrutan del ambiente festivo en la ciudad.