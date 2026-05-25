Capturaron a un hombre que abusó de una menor de edad en San Juan de Río Seco

Hombres de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía del departamento de Cundinamarca lograron la captura de Óscar Iván Zárate González por los hechos ocurridos en la vereda Nuquía jurisdicción del municipio de San Juan de Río Seco.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el victimario se ganó la confianza de la joven y a través de un mensaje de WhatsApp la citó en su vivienda indicándole que la necesitaba para pedirle un favor, la menor asistió a la cita y el hombre arremetió en contra de ella violentamente y la accedió sexualmente, ocasionándole daños en sus partes íntimas.

Después de la agresión, el sujeto le exigió a la menor de edad que se fuera de su residencia. Tras llegar a su casa, la adolescente se desmaya en dos ocasiones debido al sangrado que presentaba en sus partes intimas, generando alarma en la familia, por lo que trasladan a la menor al centro médico de la zona, pero por la gravedad de las heridas es remitida al hospital de Facativá.

Por estos hechos un juez envió a la cárcel por el delito acceso carnal violento con menor de edad art 205 y podría enfrentar una pena que oscila de 20 a 30 años de prisión .