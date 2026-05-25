¿Cómo puede pagar el recibo del agua en Bogotá por internet? Conozca el link oficial; evite estafas

Pagar recibo del agua en Bogotá, imagen de referencia. Fotos: Alcaldía de Bogotá y Getty Images.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertos a todos los ciudadanos sobre la circulación de páginas falsas que suplantan la plataforma de pagos de la entidad.

Según la publicación en la cuenta de X del Acueducto de Bogotá, se trata de un anuncio falso en Google que suplanta su página oficial de pagos, logrando que cientos de usuarios caigan y sean víctimas de estafa.

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De este modo, la entidad recomendó estar al tanto de las páginas visitadas y hacer la previa verificación antes de realizar los pagos de la factura de la empresa.

¿Cómo pagar la factura del agua de forma segura?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- dispone de diferentes canales para realizar el pago de las facturas del servicio con la empresa.

Pago en línea

Esta alternativa de pago permite un recaudo continuo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Aplicación de la EAAB – ESP : Pago PSE o con tarjeta de crédito. La aplicación está disponible en App Store y Play Store.

: Pago PSE o con tarjeta de crédito. La aplicación está disponible en App Store y Play Store. En el Botón de Pagos www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE o tarjeta de crédito. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción

www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE o tarjeta de crédito. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción Los canales digitales, páginas y aplicaciones de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día

de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día Billeteras móviles : Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi.

: Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi. Pagos al día de Citibank.

Pago presencial

En redes o cajeros de Servibanca, Redeban y ATH.

Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas.

de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas. Oficinas de bancos Sudameris e Itaú, para pago en efectivo o con cheque de gerencia.

Red CADE.

Pago con tarjeta de crédito en la oficina del Acueducto ubicada en la avenida calle 24 #37-15

También puede consultar más de 24 mil corresponsales bancarios a través de este mapa: haga clic aquí .

¿Cómo pagar los servicios del gas y luz desde casa?

Paso a paso para pagar el gas virtualmente

Vanti S.A. dispone de diversos canales para que las y los ciudadanos realicen el pago de la factura de gas natural en línea. El pago se efectuará utilizando los servicios de ACH Colombia, ya sea realizando el débito desde su cuenta corriente, ahorros o de depósitos electrónicos a través del botón de PSE o tarjeta crédito si tiene el convenio.

Ingresa a la página web de grupo Vanti a través de la URL https://www.grupovanti.com/ Da clic en la parte superior ‘Paga por PSE’. En la página ingresa los datos que se solicitan y realiza la consulta. Al efectuarse la factura virtual completa la información que te solicitan para el pago desde tu cuenta bancaria por PSE. Y listo, así podrás cancelar la factura por este medio.

Paso a paso para pagar la luz virtualmente

Las personas que necesiten pagar la factura de Enel Colombia, la empresa tiene la opción de pago virtual por medio de PSE, este recaudo virtual, es una alternativa de pago para evitar filas y desplazamientos. El pago se efectuará directamente por la página de Enel Colombia.

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Ingresa a la página web de Enel Colombia a través de la URL https://www.enel.com.co/ En la parte derecha de la pantalla encontrarás el botón ‘Pagar aquí’. En el enlace de botón de pago, ingresa los datos de cuenta que te solicitan. Selecciona la factura que deseas cancelar y selecciona la opción PSE. Al efectuarse la factura virtual completa la información que te solicitan para el pago desde tu cuenta bancaria por PSE. Y listo, así podrás cancelar la factura por este medio.

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