Operativo en centro de la ciudad deja siete capturados y más de 10 mil dosis de droga incautadas. (Foto: Policía Nacional y Secretaria de Seguridad)

En medio de un operativo realizado en ocho pagadiarios del barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, se realizó la captura de siete personas y la incautación de más de 10.000 dosis de estupefacientes, además de elementos relacionados con hurtos y otros delitos.

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La intervención fue realizada por más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, quienes ingresaron a varios inmuebles señalados por la comunidad de ser utilizados para el expendio de droga y actividades delictivas.

Durante las inspecciones, las autoridades registraron las habitaciones, revisando camas, clósets, maletines y zonas comunes. Como resultado, fueron halladas cerca de 10.000 dosis de bazuco, más de mil gramos de marihuana y 11 papeletas de cocaína listas para su distribución. Además de dinero en efectivo, celulares con reporte de hurto, cuatro bicicletas robadas, municiones y armas blancas.

Incluso, en una de las habitaciones, una mujer intentó ocultar más de mil dosis de bazuco, marihuana y dinero en efectivo dentro de un peluche para evadir los controles policiales.

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En otros espacios, la Policía encontró droga escondida en maletines y teléfonos celulares reportados como hurtados guardados en armarios, mientras varias de las bicicletas robadas permanecían en zonas comunes de los pagadiarios.

Las siete personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes.