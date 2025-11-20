¿Dónde ver alumbrado navideño en Bogotá 2025? 5 lugares imperdibles de luces: algunos son GRATIS

Con la llegada de diciembre, miles de personas buscan planes o rutas navideñas para ver los espectáculos, más cuando se trata de la capital. Bogotá se caracteriza por ser una de las ciudades que más actividades decembrinas ofrece, desde novenas, show de luces, rutas navideñas, entre otras.

La capital cuenta con distintos alumbrados, unos temáticos unos pagos y otros gratuitos. Conozca aquí los 5 lugares imperdibles para ver luces en Bogotá.

Lea también: Una Novena por Bogotá: ¿cuándo será el concierto? Así puede conseguir boletas

Alumbrado en Monserrate

Monserrate es uno de los icónicos lugares en los que cientos de personas suben a ver los alumbrados. Para este 2025, el cerro lanzó una propuesta titulada “Puerto de Fe” en la que invita a realizar un recorrido que propone un viaje interior representado por figuras como barcos, olas, estrellas y gaviotas.

Horarios: quienes estén interesados en disfrutar este evento lo podrán acercarse a partir de las 5:30 p.m. hasta las 12m

quienes estén interesados en disfrutar este evento lo podrán acercarse Precio: el acceso al cerro por medio de funicular o teleférico, tiene un precio aproximado de $29.500 COP, ida y regreso. Los tiquetes estarán habilitados tanto en línea como en taquilla

Le recomendamos: Prima de Navidad para policías: ¿Quiénes tienen derecho a recibirla y cuánto se pagará?

Alumbrado en la Plaza de Bolívar

Otro de los tradicionales alumbrados y que sorprenden cada año la capital es la Plaza de Bolívar, las luces en este lugar se encenderán el 3 de diciembre. Cabe resaltar que el acceso es totalmente gratis.

Para el año 2024, la Plaza tuvo un árbol central que midió 24 metros, convirtiéndolo en un espéctalo para los turistas nacionales e internacionales.

Jardín Botánico luces navidad 2025

Este espacio cada año trae consigo nuevas experiencias para los asistentes que quieren hacer la ruta de los alumbrados, ya que en esta época de navidad, el Jardín Botánico José Celestino Mutis combina la biodiversidad con las luces.

Para la edición 2025, el espectáculo regresa con el nombre de “MajestuOSOS: El Espíritu del Agua” una experiencia que combina belleza, pedagogía y conciencia ambiental.

Des el 22 de noviembre 2025 hasta el 12 de enero de 2026, el Jardín Botánico se convertirá en un espacio con 120 esculturas de luz y 27 escenarios temáticos, en un recorrido que dura aproximadamente dos horas.

Precio: el valor de la entrada es de $30.000 COP y para los menores de 3 años es totalmente gratis.

Alumbrado Festival Brilla

Se trata de un recorrido que empezará desde el 27 de noviembre y terminará al 12 de enero de 26 enero de 2026, ubicado en la Transversal 28 #5. Este espacio contará con un conjunto de 25 escenarios en los que se recrea un mundo de sueños con colores, música y escenarios inmersivos.

Horarios: La entrada comenzará a partir de las 6:00 p.m. y terminará a las 10:00 p.m., lo que quiere decir que su duración es aproximadamente de dos horas.

Precio: Los precios de boletería cambian dependiendo la fecha en la que asista. Sin embargo, empiezan desde los $30.000 COP

Más detalles AQUÍ: Bogotá reactiva su economía navideña este 27 de noviembre con el Festival Brilla 2025 ¿De qué trata?

Alumbrados navideños en Centro Comercial Plaza de las Américas

Este centro comercial que se ubica al sur occidente de la ciudad, inauguró su terraza SkyTown la cual estará ambientada con la temática de navidad. El show o recorrido de luces es a partir de las 6 de la tarde.

Alumbrados navideños en Centro Comercial Avenida Chile

Este centro comercial ubicado en la Avenida 72 encendió su iluminación el 14 de noviembre y ha destacado por incluir dentro de su decoración un globo aerostático en la misma plazoleta externa. Además, en el interior del centro comercial se instaló un árbol colgante de nueve metros.