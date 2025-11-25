Este MIÉRCOLES 26 de noviembre encenderán el árbol de Navidad más grande del país

La temporada navideña inicia oficialmente en Barranquilla con el esperado Encendido del Árbol de La Ventana al Mundo, un evento que promete una tarde llena de magia, luces y alegría para toda la familia.

Este miércoles, 26 de noviembre, la icónica rotonda se convertirá en el punto de encuentro para disfrutar de uno de los espectáculos más emblemáticos de la ciudad.

Detalles del árbol

Con 66 metros de altura, este es el árbol navideño más alto del país, y su iluminación será acompañada por personajes tradicionales de la época, pirotecnia y un show de luces diseñado para envolver a grandes y chicos en el espíritu de la Navidad.

Una tarde para compartir en familia

Desde las 4:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de actividades especiales, presentaciones y sorpresas pensadas para vivir una experiencia inolvidable alrededor de uno de los monumentos más representativos de Barranquilla.

Con este encendido, la ciudad da la bienvenida oficial a la temporada decembrina, invitando a residentes y visitantes a compartir la magia de la Navidad en un espacio que ya es símbolo de celebración y encuentro.