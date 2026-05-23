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23 may 2026 Actualizado 23:11

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Se presentó accidente en el Club El Nogal: un carro cayó de uno de los parqueaderos del segundo piso

Los bomberos llegaron al Club ubicado en la Carrera 7 con Calle 78 para realizar atender la situación. Al parecer una persona resultó lesionada.

Se presentó accidente en el Club El Nogal: un carro cayó de uno de los parqueaderos del segundo piso. Fotos: suministrada y Caracol Radio.

Se presentó accidente en el Club El Nogal: un carro cayó de uno de los parqueaderos del segundo piso. Fotos: suministrada y Caracol Radio.

Se presentó accidente en el Club El Nogal: un carro cayó de uno de los parqueaderos del segundo piso. Fotos: suministrada y Caracol Radio.
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En la tarde de este sábado, 23 de mayo, se registró una emergencia con un vehículo particular que cayó desde uno de los parqueaderos del segundo piso del Club El Nogal, en el norte de Bogotá.

Los bomberos llegaron al club ubicado en la Carrera 7 con Calle 78 para realizar atender la situación. Al parecer una persona resultó lesionada.

“Realizamos el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo cayera de un segundo piso”, informó el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá.

Adicionalmente, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que la camioneta involucrada en el accidente era conducida por un hombre de 71 años, quien resultó con un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza.

El adulto mayor fue trasladado a la Clínica del Country y las causas del accidente están por determinar.

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